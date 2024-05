Nous dirons donc à 17 heures adieu à Dragon Age Inquisition, pour laisser la place au prochain gros jeu gratuit plus si mystérieux de l'Epic Games Store. Il devrait en tout cas plaire aux gestionnaires en herbe. Qui plus est, c'est le titre le plus récent d'une longue lignée très populaire.

Le futur gros jeu gratuit de l'Epic Games Store leake avant l'heure

La semaine dernière, l'Epic Games Store a inauguré ses Méga Soldes, qui auront cours jusqu'au 13 juin. Pour les inaugurer, la plateforme avait proposé comme premier gros jeu gratuit mystère Dragon Age Inquisition, le dernier opus en date de la franchise phare de BioWare. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le récupérer et si vous avez envie de (re)découvrir ce sympathique RPG tactique en monde ouvert sorti en 2014 avec tous ses DLC, il vous reste encore un peu de temps pour le faire sans bourse délier.

Il laissera ensuite sa place au fameux prochain jeu gratuit mystère. Celui-ci avait toutefois leaké en avance, mais nous ne savions pas encore s'il s'agissait bien du second jeu offert par l'Epic Games Store. Cela a été confirmé via le teasing de la plateforme via son compte X.com. Il s'agit donc bien de Farming Simulator 22, la dernière version du simulateur très populaire de Giants Software. Si vous êtes gestionnaire dans l'âme, ce titre devrait vous ravir.

Qui dit épisode le plus récent dit naturellement une formule très aboutie. Afin de bâtir votre plus belle et profitable exploitation agricole, vous aurez à votre disposition plus d'une centaine de machines et d'outils sous licence. Au-delà de cela, il vous faudra aussi être un agriculteur d'affaires de maître. Comptabilité, ressources, Farming Simulator 22 risque de vous occuper de nombreuses heures. Et tout ceci sans avoir à acheter le terrain, courtoisie de l'Epic Games Store.

En attendant le prochain jeu gratuit mystère

Farming Simulator 22 sera donc le nouveau gros jeu gratuit offert par l'Epic Games Store à partir de 17 heures et jusqu'au 30 mai. Lorsqu'il prendra la place de Dragon Age Inquisition, la plateforme nous laissera donc miroiter le prochain gros jeu mystère qui sera proposé gratuitement. À moins d'un leak inopiné, il faudra donc se donner rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de quoi il s'agit. D'ici là, il est par ailleurs possible de profiter des Méga Soldes. Celles-ci proposent des réductions jusqu'à -75% sur un catalogue qui s'est bien étoffé depuis ses débuts.