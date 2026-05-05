Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits à tous ses utilisateurs. Il arrive même parfois qu'il y ait un cadeau en supplément, généralement un DLC ou du contenu pour un jeu populaire de la plateforme. C'était le cas par exemple la semaine dernière avec un gros pack d'une valeur de 100€ qui accompagnait un jeu gratuit terriblement addictif. Deux jolis cadeaux que vous pouvez toujours récupérer avant le jeudi 7 mai 16h59, heure à laquelle l'Epic Games Store rafraîchit son offre.

Oddsparks, un jeu gratuit hyper addictif offert sur l'Epic Games Store

Le jeu gratuit disponible depuis la semaine dernière est un titre aussi coloré et frais qu'addictif. Il s'agit de Oddsparks : An Automation Adventure, développé par le petit studio Massive Miniteam. Vous incarnez un jeune mage capable de contrôler des Sparks, de petits êtres mignons comme tout qui vous suivent comme de petits Pikmins. Non seulement ces derniers sont dotés de capacités extraordinaires, utiles en combat ou en exploration, mais ils peuvent également être mis à la tâche. Ce jeu gratuit de l'Epic Games Store a une dimension très axée aventure, et nous fera découvrir des environnements variés et générés de manière procédurale, mais il faudra aussi construire tout un système complexe d'usine automatisée. Oui, ce nouveau jeu gratuit risque de vous grignoter de nombreuses heures de jeu avec son gameplay particulièrement addictif. La construction de base façon Satisfactory, combinée à sa direction artistique colorée, lui ont valu d'excellentes notes bien méritées. Vous pouvez récupérer ce jeu gratuit dès maintenant sur l'Epic Games Store et ce jusqu'au jeudi 7 mai à 16h59.

Un pack gratuit d'une valeur de 100$ pour Firestone

Autre cadeau offert, vous pouvez réclamer un énorme pack d'une valeur de 100€ pour le jeu Firestone Online Idle RPG, un titre populaire de la plateforme. Ce pack comprend tout ce qu'il faut pour se lancer sur ce jeu qui vous propose de monter des équipes de héros pour affronter tout un tas d'adversaires et engranger toujours plus de puissance. Ce pack gratuit peut être récupéré jusqu'au jeudi 7 mai à 16h59 sur l'Epic Games Store.

Un skin exclusif « Le gardien du bosquet » pour l'héroïne Luana ;

2 avatars pour votre profil de personnage ;

10 coffres ordinaires, contenant chacun au moins 1 pièce d'équipement de héros ;

5 coffres extraordinaires contenant au moins 1 équipement peu commun ;

10 coffres en bois contenant au moins 1 bijou de héros ;

5 coffres en fer contenant au moins 1 bijou peu commun ;

360 Poussières étranges pour entraîner vos Gardiens ou mener des Expériences ;

50 parchemins pour améliorer vos statistiques au cours des combats ;

35 jetons de jeu pour tenter votre chance à la taverne ;

5 jetons du temple, pour effectuer des Renforcements ÉPIQUES ;

200 gemmes.

source : Epic Games Store