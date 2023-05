L’Epic Games Store ne fait pas les choses à moitié pour ses MEGA Soldes. Chaque année, l’éditeur met le paquet en offrant des jeux plus importants qu’à l’accoutumée. Inutile de craindre d’y voir une petite production indépendante donc vous n’avez jamais entendu parler, ce sont bien des titres très appréciés et reconnus qui sont à l’honneur. C’est Death Stranding qui a ouvert le bal, ce qui a valu de vives critiques. Non pas sur le côté divisif inhérent au jeu, mais bien parce qu’il avait déjà été offert. Le second jeu gratuit Epic Game Store de cet événement devrait quant à lui faire l’unanimité. Son identité avait été dévoilée à l’avance sur la Toile, il est désormais confirmé.

Fallout New Vegas gratuit sur l'Epic Games Store

Pas de double jeux gratuits Epic Games Store pendant les MEGA Soldes. Selon une récente fuite, les créateurs de Fortnite auraient eu pour projet d’offrir encore plus de cadeaux pendant cette période exceptionnelle. Il n’en sera finalement rien, et ce sera bien qu’un seul gros titre qui sera offert pendant toute la durée de la promotion. La surprise avait été à nouveau gâchée, ce sera bien Fallout New Vegas - Ultimate Edition qui sera offert du 25 mai au 1er juin 2023, toujours à 17h tapantes. Un RPG colossal, qui s’est imposé à sa sortie comme l’un des épisodes les plus appréciés de la saga.

Son univers, son histoire et sa direction artistique avaient conquis une communauté de fans déjà bien fidèle. A titre informatif, ce jeu gratuit Epic Games Store cumule plus de 140 000 avis extrêmement positifs sur Steam, ce qui n’est franchement pas donné à tout le monde. Vous y incarnez cette fois un Coursier, qui se retrouve pris au cœur d’histoires et de machinations qui le ou la dépassent. Explorez des lieux emblématiques du Nevada dont le désert de Mojave, le strip de Vegas ou même le barrage Hoover Dam. Ce sont au programme des nouvelles armes, tout un casting haut en couleurs et tout un système de configuration et de modification de vos armes (repris dans les jeux suivants) qui vous attendent.

Un joli cadeau supplémentaire

Un bien beau jeu gratuit Epic Games Store donc, qui sera disponible que dans sa version ultime, qui comprend donc tous les DLC. Comme chaque semaine, il sera accompagné d'un nouveau cadeau et cette fois ça plaira sans doute aux utilisateurs de Discord. Vous pouvez profiter d'un mois gratuit de Discord Nitro. L’occasion de découvrir toutes les nouveautés comme les thèmes couleur personnalisés, les Super Réactions et le Soundboard. Contrairement à Fallout New Vegas qui ne sera disponible que pendant une semaine, cette offre prendra fin le 7 juin 2023 à 17h. Notez en revanche que vous ne pourrez profiter de ce mois gratuit à Discord Nitro que si vous n'avez pas été abonnés lors des 12 derniers mois.