Jusqu'à ce mardi 18 mars à 18h00, Steam offre à ses utilisatrices et utilisateurs Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning. Un nom à rallonge qui cache un point'n'click où il faut survivre à une apocalypse zombie en manipulant des animaux. La boutique de Valve fait aussi encore la part belle à l'éditeur Wargaming avec un DLC dédié à World of Warships, qui est aussi au centre des nouveaux contenus gratuits Epic Games Store du 13 au 20 mars 2025.

Dernière chance pour ce jeu Epic Games Store du 13 au 20 mars 2025

Alors que Steam a fait le choix d'offrir un jeu relativement posé, l'Epic Games Store met quant à lui à rude épreuve vos réflexes et votre patience en vous soumettant un défi plus corsé. En effet depuis le jeudi 13 mars 2025, le titre indépendant Mortal Shell est disponible gratuitement. C'est quoi ? Un souls-like à l'ambiance solide qui mélange dark fantasy et mythologie nordique. Outre son gameplay et ses combats exigeants, le soft se distingue par son système de « Coquilles » qui permet de changer de build en cours de partie.

« Mortal Shell est un action-RPG riche qui mettra à l'épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde sens dessus dessous. Vos adversaires ne s'encombrent pas de compassion, inutile à la survie, et misent tout sur acuité mentale et précision. Possédez des guerriers disparus, découvrez des sanctuaires cachés et affrontez des ennemis de taille ».

Mortal Shell étant offert sur l'Epic Games Store depuis le 13 mars 2025, il ne reste plus que quelques heures pour le récupérer. Et attention, car il y a du changement par rapport aux semaines passées. Cette fois-ci, vous devrez réclamer ce nouveau jeu gratuit avant ce jeudi 20 mars 2025 à 15h59 (heure française) ! À partir de 16h00, Mortal Shell sera remplacé par Jurassic World Evolution 2 dans la section « Jeux Gratuits » de l'Epic Games Store.

Un cadeau pour World of Warships

En plus de Mortal Shell qui est donc le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, les joueuses et joueurs de World of Warships peuvent également télécharger un contenu gratuit « Anniversary Party Flavor ». « Voici notre témoignage de reconnaissance pour avoir joué à World of Warships sur l'Epic Games Store à l'occasion de notre quatrième anniversaire sur la plateforme ». De nombreux bonus vous attendent dont le croiseur japonais Yūbari.

Yūbari, croiseur japonais de rang IV

Emplacement portuaire (x1)

Commandant japonais avec 3 points de compétence (x1)

444 444 crédits

44 444 de points d'expérience de Commandant d’élite

Camouflages permanents épiques (x4)

Conteneurs de bonus communs (x4)

Autres contenants de signaux (x4)

Source : boutique Epic.