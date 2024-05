L'Epic Games Store continue de surprendre les joueurs avec ses jeux mystères offerts gratuitement chaque semaine. Selon une fuite récente révélée par billbil-kun de Dealabs, le prochain titre à être offert gratuitement est un jeu très attendu du 6 au 13 juin 2024 à 17h (heure française). Il pourra être récupéré gratuitement. La bonne nouvelle c'est que c'est très récent.

Marvel en vedette sur l'Epic Games Store

Le jeu en question est Marvel’s Midnight Suns, qui sera disponible dans sa version Standard. Les joueurs pourront récupérer ce titre gratuitement et découvrir une expérience immersive dans l'univers Marvel, avec une équipe de super-héros et de chasseurs surnaturels s'unissant pour affronter une menace mystique. Marvel’s Midnight Suns combine des éléments de stratégie et de RPG, offrant aux joueurs la possibilité de commander une équipe de super-héros dans des combats tactiques. Chaque personnage dispose de ses propres capacités et pouvoirs uniques, que les joueurs peuvent utiliser pour élaborer des stratégies complexes et surmonter divers défis. Vous pouvez lire notre TEST sur le sujet pour en savoir un peu plus. Mais globalement on retrouve :

Du combat au Tour par Tour comme dans un XCOM. Chaque combat nécessite une planification minutieuse et une utilisation judicieuse des capacités des personnages.

Personnalisation : les joueurs peuvent personnaliser leur équipe et développer les compétences de leurs héros.

Histoire engagée : une intrigue riche qui intègre des éléments mystiques et des personnages emblématiques de l'univers Marvel.

Dans Marvel’s Midnight Suns, les joueurs affrontent Lilith, la mère des démons, et ses hordes de créatures infernales. Pour la vaincre, une équipe composée de super-héros classiques comme Iron Man, Wolverine, et Doctor Strange, ainsi que des chasseurs surnaturels, doit unir ses forces. Franchement c'est un très bon jeu et donc une bonne surprise de la part de l'Epic Games Store. Un conseil, ne passez pas à côté !

Franchement, lors de notre test, notre expérience fut très bonne. C'est sûrement l'un des meilleurs jeux Marvel à l'heure actuelle et l'un des meilleurs X-Com-like sur le marché. Il faut dire que c'est le studio Firaxis lui-même qui s'est chargé du bébé. Et forcément, ils ont l'expérience nécessaire pour une œuvre de ce genre.