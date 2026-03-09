Pour les joueurs en recherche de nouvelles expériences à tester sans débourser un seul centime, l’Epic Games Store reste incontestablement une valeur sûre. En effet, chaque semaine, la plateforme des créateurs de Fortnite offre l’opportunité à ses utilisateurs de récupérer plusieurs jeux gratuits, qu’il est alors possible de conserver à vie dans sa bibliothèque. Et il faut croire qu’Epic Games a décidé de se montrer encore plus généreux cette semaine, puisqu’aux deux jeux déjà annoncés vient également se greffer un troisième titre très apprécié : Little Nightmares.

Récupérez Little Nightmares gratuitement via l’Epic Games Store

Oui, alors que Tarsier Studios vient tout juste de nous revenir avec REANIMAL, son nouveau jeu qui fera assurément le bonheur des fans de Little Nightmares, le titre qui a permis à l’équipe suédoise de se faire connaître auprès des joueurs peut aujourd’hui être récupéré gratuitement sur l’Epic Games Store. Attention toutefois, il ne s’agit pas ici de la version PC mais de la version mobile, disponible depuis décembre 2023 sur iOS et Android. Pour pouvoir en profiter, il est donc recommandé de passer par l’application mobile de l’Epic Games Store.

Cela n’en reste pas moins une chouette surprise pour les joueurs mobiles du monde entier, qui vont ainsi pouvoir (re)découvrir les fabuleuses mais cauchemardesques aventures de Six. Proposant un subtil mélange d’action, d’énigmes et de phases de plateforme, Little Nightmares brille par sa capacité à nous immerger dans un monde sombre et fantaisiste regorgeant de lieux et de créatures toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Salué par la critique, il reste aujourd’hui encore une valeur sûre pour les amateurs du genre.

Notez toutefois qu’il ne vous reste que quelques jours pour pouvoir en profiter. En effet, à l’instar de Turnip Boy Robs a Bank et Idle Champions of the Forgotten Realms, qui sont les deux jeux en ce moment offerts sur PC, Little Nightmares ne sera gratuit que jusqu’au 12 mars prochain à 16h (heure française). Passé cette date, le titre de Tarsier reviendra à son prix initial, à savoir 8.99€. Ne tardez donc pas trop pour le récupérer. Surtout sachant qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, le jeu restera définitivement vôtre.

Source : Epic Games Store