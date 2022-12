Après deux semaines de festivités et plus de 15 jeux gratuits, le calendrier de l’avent Epic Games Store est terminé. Il vous reste néanmoins une semaine pour récupérer les deux derniers cadeaux, à savoir Dishonored Definitive Edition et Eximius : Seize the Frontline. La question que certains se posaient était si l’EGS allait continuer de distribuer des jeux gratuits en 2023 comme les autres années. La réponse est oui, et on connaît déjà les deux premiers de l’année prochaine.

Les deux premiers jeux gratuits Epic Games Store de 2023

Les jeux gratuits PC tous les jours, c’est fini. Dès le début d’année prochaine, l’Epic Games Store retournera à ses bonnes vieilles habitudes, soit un ou deux cadeaux toutes les semaines. La boutique reconduira son rendez-vous incontournable du jeudi après-midi dès la première semaine de janvier 2023. Du 5 au 12 janvier 2023, toujours à 17h tapantes, heure française, les joueurs pourront donc récupérer deux titres pour ensuite les garder à vie. Les premiers à ouvrir le bal pour l’année 2023 seront donc Shadow Tactics - Aiko's Choice et Kerbal Space Program.

Après avoir offert le jeu de base cette année, l’Epic Games Store va mettre à disposition son extension standalone : Shadow Tactics - Aiko's Choice. Cette extension du célèbre jeu tactique de furtivité ô combien apprécié, vous plonge en plein cœur de la période Edo. Dans la peau d’Aiko, adepte kunoichi particulièrement habile qui doit faire face à un ennemi de son passé. Le titre contient trois missions complètes, de nouveaux environnements, cinq personnages différents et trois interludes plus courts.

Plus connu du grand public quant à lui, Kerbal Space Program est un classique de la simulation bac à sable. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, vous êtes responsable du programme spatial d’une race extra-terrestre. Créez votre propre vaisseau spatial et lancez votre équipage dans l’espace pour explorer d’autres planètes, construisez-y des bases et stations spatiales pour améliorer vos expéditions. Trois modes de jeu s’offriront à vous : Science pour effectuer toutes sortes d’expériences et débloquer de nouvelles technologies ; Carrière pour découvrir toutes les mécaniques de gameplay, Bac à sable pour vous amuser comme bon vous semble.