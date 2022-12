Le calendrier de l’avent Epic Games Store touche bientôt à sa fin. Pendant presque deux semaines, l’éditeur a offert un cadeau tous les jours, pour un total de 15 jeux gratuits lors de l’événement. Il ne reste désormais plus que trois jours avant que ces jolies festivités ne se terminent et on connaît déjà le nom des deux prochains titres qui pourront être récupérés.

Les deux prochains jeux gratuits Epic Games Store dévoilés

Les jeux gratuits tous les jours, c’est bientôt terminé. Il ne reste plus que trois cadeaux à récupérer avant un retour à la normale dès janvier Et comme nos leakers français ont du talent, nous connaissons déjà l’identité des deux prochains. Billbil-kun de Dealabs a à nouveau récidivé et révélé quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store. Du mardi 27 au 28 décembre à 17h, heure française, les joueurs PC pourront donc récupérer Severed Steel. Un FPS solo stylé et viscéral qui repose sur un système d’étourdissement fluide, des environnements ralentis, une OST électro sombre qui envoie et des ralentis en veux-tu en voilà. Battez-vous contre une superstructure infestée de vilains, esquivez les balles, sautez des murs puis glissez en attaquant. Tous les coups sont permis. Ce prochain jeu gratuit Epic Games Store est très bien noté sur Steam, où il cumule plus de 1700 avis très positifs.

Ensuite, du mercredi 28 à 17h, et ce jusqu’au 29 décembre à la même heure, ce sera au tour d’un souls-like d’être offert : Mortal Shell. Plongez dans un monde brisé et sans pitié où votre survie dépend uniquement de votre précision, votre instinct et votre skill. Prenez possession de guerriers déchus pour aiguiser votre maîtrise de différents styles de combat et améliorez votre lien avec cette enveloppe corporelle pour obtenir ses talents.

Quel sera le dernier jeu gratuit ?

Encore une fois, ce jeu gratuit Epic Games Store a déjà été offert sur diverses plateformes et a reçu un accueil mitigé des critiques comme du grand public. Quid du tout dernier cadeau ? Le leaker tient à garder la surprise mais il serait visiblement issu d’une licence forte.

On rappelle que vous pouvez également retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de cet événement via notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance ou qu'il aura été trouvé à l'avance.