Plusieurs jeux donc sont prévus pour les amateurs en herbe et abonnés de l'Epic Games Store. Quatre très exactement. Ce jour, nous aurons ainsi droit et de manière gratuite donc, à Dead by Daylight, sorti en 2016. Mais aussi à un certain while True: learn(), que je ne connaissais guère. Quant aux deux jeux suivants... suspense !

Le jour et la nuit

Le premier des jeux disponible à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 9 décembre prochain, est donc Dead by Daylight. Rappelons que ce jeu, qui a déjà bien roulé sa bosse, est un jeu d'action multi-joueurs (4 contre 1) vous plonge dans une ambiance de film d'horreur. Chaque joueur peut en effet jouer le rôle d'un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d'être attrapé et tué... Bref, du grand jeu bien intellectuel donc.. Je plaisantais, détendez-vous.

Le second titre gratos est quant à lui un inconnu au bataillon pour ce qui ME concerne. Déjà, il a un nom à coucher dehors. Sous les ponts glacés de Paris. Ce titre au doux patronyme de While True : Learn() est un jeu vidéo à ne pas mettre entre toutes les mains.

Vous êtes en effet un spécialiste de l'apprentissage automatique, et vous devez créer des réseaux de neurones artificiels. Sauf que votre chat est plus doué. Oui, vous avez bien lu. Cela est-il possible ? Aucune idée. À vous de résoudre des puzzles pour créer un système de traduction chat-humain. Votre but est ici de faire fortune, d'acheter des habits pour chat, et de découvrir comment l'AA fonctionne vraiment !

Epic Games Stores for ever

Les deux jeux suivants, ne sont autres que Godfall Challenger Edition et Prison Architect. Ces deux jeux seront ainsi disponibles du 9 au 16 décembre prochains, si tout se déroule comme prévu. De quoi complètement agrémenter vos longues soirées d'hiver, si toutefois vous décidiez de vous lancer.

Voici les synopsis de ces deux titres, au cas où :

Déchaînez maintenant le pouvoir de Godfall ! Godfall Challenger Edition déverrouillera immédiatement le niveau maximum de Valorante, vous inondera de points de compétence et vous équipera d'une tonne d'armes mortelles. Mettez au défi les trois modes de fin de jeu !

Bienvenue, gardiens ! Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé.