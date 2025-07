Comme chaque semaine, un nouveau jeu gratuit débarque sur l’Epic Games Store. Cette fois encore, on reste dans une veine stratégique, dans la lignée du précédent. Mais attention, il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Au même titre que Steam ou Prime Gaming, l’Epic Games Store reste un moyen sûr et efficace de profiter de jeux gratuits à conserver à vie. Comme chaque semaine depuis plusieurs années, c’est encore le cas en cette dernière semaine de juillet. Mais attention, il faut faire vite.

Un jeu gratuit sur Epic Games Store, faites vite

Si vous aimez la stratégie, les combats en équipe et les jeux qui vous accrochent pendant des heures… vous devriez jeter un œil à Legion TD 2. Ce tower defense multijoueur, encore mis à jour chaque mois depuis sa sortie, est temporairement gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’au 31 juillet. Une belle occasion de plonger dans un jeu culte, devenu au fil des années un incontournable du genre.

À l’origine, Legion TD était un mod ultra-populaire de Warcraft III. Aujourd’hui, son héritier spirituel est un jeu complet, peaufiné depuis plus de neuf ans. Lancé en accès anticipé en 2017, Legion TD 2 a officiellement vu le jour en 2021. Et depuis ? L’équipe de développement n’a jamais arrêté les mises à jour. Résultat : un jeu solide, équilibré, riche… et encore très actif sur Epic Games Store (et Steam).

Le principe : défendre, attaquer, anticiper

Le cœur de ce jeu gratuit Epic Games Store reste simple : vous construisez votre défense, vague après vague, tout en envoyant des unités pour mettre à mal l’adversaire. Mais derrière cette boucle de gameplay se cache une vraie profondeur stratégique. Il y a plus de 100 unités différentes, 8 légions à maîtriser, et des combinaisons par millions. Chaque partie est différente. Vous pouvez jouer en solo, en coop contre l’IA, ou en ligne jusqu’à 8 joueurs. Il existe même des modes compétitifs en 2v2 et 4v4, avec un matchmaking rapide et efficace.

Pas besoin d’être un expert pour s’amuser. Le jeu propose un tutoriel bien fichu de 15 minutes, un coach intégré qui vous conseille en partie, et une campagne solo/coop vraiment sympa. En clair : même si vous débutez dans le genre, vous ne serez pas perdus. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store enn somme. Mais attention : si vous cherchez un vrai défi stratégique, vous serez servis. Chaque décision compte, chaque vague peut tout faire basculer. Défensif, agressif, économe… à vous de trouver votre style.

Source : EGS