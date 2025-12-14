C’est le rendez-vous incontournable de la fin de l’année. Chaque année, l’Epic Games Store revêt son grand manteau rouge et blanc et sort sa hotte de Noël. Dedans se trouve à chaque fois une quinzaine de jeux gratuits, distribués jusqu’à la fin de 2025. Et si c’est autant un événement, c’est bien parce que la boutique met sa routine au placard et l’enferme à double tour. Ce sont chaque jour des jeux gratuits qui sont offerts et ils sont surtout d’un calibre et d’une qualité plus importants qu’à l’accoutumée. Cette année commence avec une touche de magie grâce à Hogwarts Legacy, gratuit pour quiconque le réclame avant le 18 décembre 2025. C’est à cette date que les choses sérieuses commenceront : un cadeau mystère par jour. Il semblerait en revanche que presque l’intégralité des prochains jeux gratuits de Noël de l’Epic Games Store ait leaké.

La liste des jeux gratuits Epic Games Store de Noël leakée ?

Avant de dévoiler la liste potentielle des jeux gratuits de Noël, un préambule s’impose. Cette liste provient en effet de forums chinois, qui, par le passé, ont déjà révélé à l’avance le nom de certains cadeaux du calendrier de l’avent EGS. Il n’est donc aucunement possible d’en garantir l’authenticité surtout que cette liste paraît parfois trop belle pour être vraie. Elle ne pourra être confirmée, ou non, qu’à l’arrivée du prochain jeu gratuit Epic Games Store de Noël, prévue le 18 décembre. En clair, mieux vaut sortir ses plus belles pincettes et se laisser rêver le temps de quelques jours. Car si ce leak du calendrier de l’avent Epic Games Store s’avérait exact, la boutique pourrait bien frapper très fort cette année.

Selon ces informations, les créateurs de Fortnite gâteraient les joueurs en 2025 avec une sélection de titres particulièrement bons dans leur catégorie. Loop Hero, Jurassic World Evolution 2, Terraria ou Lego Batman sont autant de jeux gratuits qui arriveraient avec le calendrier de l’avent EGS. Et plus surprenant encore Detroit Become Human et Red Dead Redemption 2 seraient également offerts. On vous l’a dit, cette liste semble presque trop belle pour être vraie. Prudence, donc, face à ce leak potentiel des jeux gratuits Epic Games Store de Noël, dont voici la liste :

11 décembre : Hogwarts Legacy (dispo)

18 décembre : Jurassic World: Evolution 2

19 décembre : Desperados 3

20 décembre : Total War: Warhammer

21 décembre : Tropico 5

22 décembre : Chicken Police - Paint it Red!

23 décembre : Loop Hero

24 décembre : Lego Batman

25 décembre : Commander Keane

26 décembre : Farming Simulator 2022

27 décembre : Slime Rancher 2

28 décembre : Terraria

29 décembre : Detroit: Become Human

30 décembre : Mortal Kombat 11

31 décembre : Red Dead Redemption 2

1er janvier : ???

2 janvier : ???

Source : @9550pro