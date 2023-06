Les Méga Soldes vont continuer de battre leur plein pendant encore une semaine sur l’Epic Games Store. A cette occasion, l’éditeur américain va continuer son opération permettant de récupérer un jeu gratuit hebdomadaire plus important qu’à l’accoutumée. La rumeur veut qu’ils auraient dû originellement arriver de paire, notamment avec des productions indépendantes appréciées comme Super Meat Boy, mais les créateurs de Fortnite se sont ravisés à la dernière minute. Qu’à cela ne tienne, l’initiative a pour le moment permis de récupérer trois titres tous appréciés par leurs communautés respectives. Après deux grosses productions, c’est un jeu moins connu du grand public qui est encore disponible quelques heures. Mais qui lui succédera ? On connaît déjà l’identité du prochain jeu gratuit Epic Games Store.

Le prochain jeu Epic Games Store déjà connu

Bientôt la fin de l’opération des Méga Soldes. Les années précédentes, l’initiative permettant de mettre la main sur de plus grosses productions que celles offertes habituellement avait permis de récupérer gratuitement GTA 5, Prey ou encore Borderlands 3. Cette année, ce sont donc Death Stranding et Fallout New Vegas dans son édition complète avec toutes les extensions qui ont ouvert le bal. Jusqu’au 8 juin à 16h59, les joueuses et les joueurs peuvent encore mettre la main sur Midnight Ghost Hunt. Une sorte de Ghost Buster asymétrique en 4v4, où fantômes et chasseurs s’affrontent. Passé cette date, un nouveau jeu gratuit Epic Games Store prendra le relai et on sait déjà lequel ce sera. Faudra-il compter sur une plus grosse production ? La réponse est oui, mais ne vous attendez pas à quelque chose d’aussi récent que le dernier jeu d’Hideo Kojima.

Du 8 au 15 juin 2023, toujours à 17h00 tapantes, ce sera donc Payday 2 qui sera offert. Un FPS coopératif bourré d’action qui a su se faire un nom lors de sa sortie en 2013. Et ce n’est sans doute pas anodin qu’il soit offert la semaine où le Summer Game Fest 2023 débutera. Un leak tout frais laisse en effet entendre que la date de sortie de Payday 3 serait officiellement annoncée lors de l’événement. En attendant, les utilisateurs Epic Games Store pourront mettre la main sur le FPS coopératif bourré d’action qui a fait la réputation de la licence. Pour mémoire, il permet de réunir jusqu’à quatre hors la loi qui devront réaliser des braquages sans accro partout dans Washington DC.

L'un des meilleurs jeux coop de son époque

A vous et vos camarades de choisir les contrats qui vous intéressent depuis le réseau CRIMENET. Cela peut aller de forfaits rapides comme des des vols de bijouteries ou des kidnappings, à des braquages et cybercrimes bien plus complexes. Ils nécessiteront alors d’établir un plan au préalable pour espérer mettre la main sur le pactole. Tout un système de personnalisation, que ce soit pour le personnage, l’équipement ou les armes du gang, vient également pimenter le tout. Ce jeu gratuit Epic Games Store a été un véritable succès en atteste les quelque 400 000 avis très positifs sur la boutique concurrente. Aujourd’hui encore, malgré le poids de l’âge, Payday 2 parvient à conquérir les nouveaux venus comme les plus nostalgiques qui reviennent pour un dernier crime.

Rendez-vous demain pour récupérer ce qui était à son époque l'un des meilleurs jeux coop dans le genre. On rappelle qu'il sera également accompagné d'un second cadeau. Cela peut aller de costumes gratuits dans des jeux ou même d'un mois offert à un abonnement comme Discord Nitro. Pour ça, le mystère reste entier.