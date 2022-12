Pour le troisième jour d’affilée, un nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible à 17 heures tapantes. Le calendrier de l’avent de cette année commence pour l’instant timidement avec deux titres indépendants offerts : Bloons TD 6 et Horizon Chase Turbo. S’ils sont tous deux très bien notés par leurs communautés respectives, les internautes ont fait part de leur déception. D’une part parce qu’ils s’attendaient à de plus grosses productions, de l’autre parce que ces deux jeux gratuits avaient déjà été offerts par le passé. Jamais deux sans trois ?

Le troisième jeu gratuit Epic Games Store

Jusqu’à la fin de l’année, l’Epic Games Store casse son train-train habituel. Plutôt que d’offrir un cadeau hebdomadaire, les créateurs de Fortnite régalent les joueurs jusqu’à la fin de l’année. Jusqu’au 30 décembre, 15 jeux gratuits pourront être récupérés sur la boutique PC, soit un par jour. Les hostilités avaient commencé avec Bloons TD 6, un jeu de tower defense avec presque 200 000 avis extrêmement positifs sur Steam, puis Horizon Chase Turbo, un jeu de course arcade particulièrement apprécié par les amateurs du genre. Quel est le troisième cadeau de ce calendrier de l’avent ?

Les internautes ont déjà trouvé le prochain jeu gratuit, il a depuis été confirmé via Dealabs et il risque de faire des déçus. Il s’agirait encore d’un titre indépendant : Costume Quest 2. Lui aussi déjà offert sur l’Epic Games Store en octobre 2020, le titre vous invite à explorer des paysages effrayants au fil du temps. Habillez-vous avec d’adorables costumes vous transformant en de puissants Hallo-guerriers et partez à la chasse aux cartes de bonbons pour venir à bout d’une légion de méchants obsédés par l’hygiène. Ce nouveau jeu gratuit pourra donc être récupéré du 17 décembre 2022 à 17h jusqu'au 18 décembre à la même heure.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts au cours de l'événement, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.