15 jeux gratuits Epic Games Store sont à récupérer jusqu’au 30 décembre 2022. Pour terminer l’année en beauté, la boutique des créateurs de Fortnite se transforme en véritable Papa Noël en offrant un cadeau par jour. Pour l’instant, le grand public n’est pas toujours satisfait de ce qu’il a dans sa hotte, mais le titre de cette sixième case du calendrier de l’avent devrait les contenter.

Le sixième jeu gratuit Epic Games Store

Depuis le début de l’événement, l’Epic Games Store s’est concentré sur de l’indépendant . En tête d’affiche Sable, titre contemplatif à la direction artistique sublime mais au gameplay et à l’exploration qui auraient mérité d’être peaufinés à son lancement. Jusqu’à ce mardi 20 décembre à 17h, les joueurs PC peuvent encore récupérer Them's Fightin' Herds. Une belle surprise pour les amateurs du genre, qui consiste en un jeu de combat en 2D où des animaux dans la veine de My Little Pony se foutent sur la tronche. Passé ce délai, il sera remplacé par un autre jeu gratuit qui a déjà leaké.

Du 20 décembre 2022 à 17h jusqu’au 21 décembre à la même heure, il sera donc possible de récupérer Wolfenstein The New Order. Premier AAA offert de cette sélection, il s’agit encore une fois d’un titre qui avait déjà été donné … il y a quelques mois seulement. Dans ce FPS de MachineGames, les nazis ont mis la main sur une mystérieuse technologie qui leur a permis de dominer les nations les plus puissantes. Après un coma de 14 ans, ce bon vieux B.J. Blazkowicz va réécrire l’histoire en défouraillant du facho à tout-va au cours lors de combats prenants et intenses à la réalisation efficace. Dans nos colonnes, ce jeu gratuit Epic Games Store avait séduit par sa campagne généreuse, son ambiance et sa narration bourrées de clichés amusants ou encore sa direction artistique efficace.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts pendant l'événement, rendez-vous sur notre article récapitulatif. Il est constamment mis à jour à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent . Et ce dès que le prochain nom sera dévoilé avec un peu d’avance.