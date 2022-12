Mieux que des chocolats, l’Epic Games Store vous offre chaque jour un jeu gratuit. Un cadeau qui doit impérativement être récupéré dans les prochaines 24h, pour ensuite être conservé à vie. Le calendrier de l’avent de cette année, composé au total de 15 jeux, commence timidement et déçoit pour l’instant de nombreux internautes. En cause, trois jeux indépendants inconnus au bataillon et surtout qui avaient déjà été offerts à un moment donné. Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store est connu à l’avance et si c’est la bien la première fois que vous pourrez y jouer sans frais, c’est un titre qui a divisé.

Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store

Pour le quatrième jour d’affilée, un nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible à 17 heures tapantes Après Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo et Costume Quest 2, la boutique des créateurs de Fortnite offre enfin de l’inédit. Il s’agit une nouvelle fois d’un titre indépendant, mais un peu plus hype bien qu’il ne soit pas apprécié de tous. S’il est très bien noté par les joueurs sur Steam avec presque 3000 évaluations très positives, les avis de la presse étaient très partagés à sa sortie. Il a depuis reçu des correctifs qui ont visiblement amélioré l’expérience. On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps, il s’agira de Sable.

Paru en septembre 2021, ce nouveau gratuit Epic Games Store vous embarque dans le voyage initiatique de son héroïne éponyme. Des déserts immenses aux paysages ornés de carcasses, le titre va vous aspirer dans son univers onirique prompt à l'exportation. Le jeu avait davantage séduit pour sa direction artistique sublime et sa bande-son de haute volée plutôt que sa technique. Sable a depuis reçu de nombreux patch qui l’ont rendu plus stable et corrigés les bugs et les collisions étonnantes qui avaient entaché l’expérience lors de son lancement. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 18 décembre 2022 à 17h au 19 décembre à la même heure.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts pendant l'événement, on vous invite sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.