En attendant que vous puissiez ouvrir les cadeaux au pied de votre sapin, l’Epic Games Store continue de distribuer de belles choses. Depuis plus d’une semaine maintenant, la boutique PC vous propose de récupérer un jeu gratuit par jour grâce à son calendrier de l’avent annuel. Une édition qui a commencé en douceur avec des jeux indépendants très appréciés par leur communauté respective, mais les choses sérieuses commencent depuis quelques jours avec des licences fortes et populaires.

Le dixième jeu gratuit Epic Games Store

Jusqu’au 30 janvier, l’Epic Games Store vous permettra de récupérer 15 jeux gratuits. Si vous êtes assidus uniquement, puisque l’éditeur de Fortnite offre en réalité un cadeau par jour qui change quotidiennement à 17h tapantes. Et comme chaque année, les joueurs trouvent le moyen d’être déçus de recevoir plus d’une centaine d’euros de titres indépendants, cultes et de grosses productions gratuitement. La boutique a néanmoins commencé à distribuer des jeux gratuits issus de grosses licences plus populaires, et elle continue sur sa lancée avec ce dixième cadeau.

Du samedi 24 décembre à 17h, et ce jusqu’au 25 décembre à la même heure, les joueurs devraient pouvoir récupérer Metro Last Light Redux, si ce n'est la compilation Metro Redux, si l’on en croit certains leaks. Épisode apprécié de la célèbre licence post-apocalyptique, ce nouveaux jeu gratuit Epic Games Store prend place en 2034 en plein cœur des ruines et des tunnels de Moscou. Au lieu de s’unir contre les mutants qui rôdent à la surface, villes-stations du Métro se déchirent pour s'emparer d’une arme surpuissante. La menace d’une guerre civile plane et la destruction de l’humanité avec elle. Cette version améliorée de Metro Last Light comporte quelques nouvelles fonctionnalités, plusieurs améliorations, notamment au niveau des combats au corps à corps, ainsi que l’ensemble des contenus additionnels ajoutant une bonne dizaine d’heures de jeu à l’ensemble.

Pour mémoire, vous pouvez retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.