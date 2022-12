L’Epic Games Store casse sa routine habituelle. Plutôt que d'offrir un ou deux cadeaux le jeudi après-midi à 17h toutes les semaines, la boutique PC des créateurs de Fortnite préfère terminer l’année en beauté en se transformant en véritable Père-Noël. Jusqu’à la fin de l’année, 15 jeux gratuits pourront être récupérés, soit un par jour. Voici le second de ce calendrier de l’avent pas comme les autres.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store du jour

Le calendrier de l’avent Epic Games Store continue. L’événement annuel a débuté avec un premier jeu très apprécié de sa communauté qui cumule un peu moins de 200 000 avis extrêmement positifs. Si le nom de Bloons TD 6 n’évoquera pas l’émerveillement d’un Tomb Raider Trilogy, c’est un premier ajout qualitatif qui promet de belles parties entre amis, le titre étant jouable en coopération jusqu'à 4. Dès ce vendredi 16 décembre 2022 à 17h, il sera donc remplacé par un nouveau jeu gratuit. Trêve de suspense, il s’agit de Horizon Chase Turbo.

Le titre se présente comme un jeu de course arcade s'inspirant ouvertement des classiques des années 90. Il reprend donc touts les codes qui ont fait la réputation de leur gameplay divertissant et épuré. Pour retranscrire le feeling des soirées à jouer entre amis ou en famille sur le canapé, le jeu gratuit Epic Games Store propose un mode multijoueur en local pouvant réunir jusqu'à 4 personnes. Le titre a été très bien accueilli par la presse comme le grand public. Au programme du contenu à la pelle avec 12 coupes, 48 villes, 111 circuits, 33 voitures à déverrouiller et pas moins de 12 améliorations. Pour les amateurs de compétition vous pourrez également défier vos amis via un mode en ligne compétitif Fantôme.

Horizon Chase Turbo sera disponible jusqu’au 17 décembre à 17h. On rappelle que si leur disponibilité est limitée dans le temps, les jeux gratuits Epic Games Store sont gardés à vie. Autant en réclamer le plus possible pour les essayer plus tard, un jour, quand vous aurez terminé votre backlog. Si vous souhaitez découvrir la liste complète des titres offerts au cours de l'événement, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.