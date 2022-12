Toutes les bonnes choses ont une fin. Après quinze jours de festivités, la distribution de cadeaux arrive à son terme. Pendant les fêtes de fin d’année l’Epic Games Store a offert plus de 15 jeux gratuits allant de petites productions indépendantes acclamées, d’autres plus confidentielles, des titres récents, comme des licences populaires. Ce qu’attendent les joueurs PC de pied-ferme en revanche c’est le tout dernier jeu. L’éditeur a pour habitude de frapper fort pour terminer son calendrier de l’avent. Quel sera l’ultime cadeau de cette année ?

Quel sera le dernier jeu Epic Games Store ?

Le calendrier de l’avent Epic Games Store touche à sa fin. Ce mercredi 28 décembre et jusqu’au lendemain à 17h, les joueurs PC peuvent récupérer un souls-like qui a divisé : Mortal Shell. Un titre à l’accueil mitigé mais qui saura tenir en haleine les plus acharnés amateurs d’expériences ardues. La plateforme a néanmoins l’habitude de terminer son événement en beauté en frappant un grand coup. L’année dernière, le dernier jeu gratuit Epic Games Store était en réalité la dernière trilogie de Tomb Raider. Est-ce qu’elle fera aussi fort pour conclure 2022 comme il se doit ?

Du 29 décembre 2022 au 5 janvier 2023 à 17h, heure française, il sera donc possible de récupérer Dishonored. Lequel me direz-vous ? Si l'on en croit les indices laissés ici-et-là par billbil-kun de Dealabs, il y a de très fortes chances que ce soient trois jeux gratuits qui soient offerts en réalité. On retrouverait les deux jeux principaux de la franchise, ainsi que le stand-alone Dishonored La Mort de l'Outsider. Dans le « pire » des cas, ce serait ce titre à part entière qui pourrait être récupéré, le code couleur de l'image du jour correspondant aux aventures de Billie Lurk. Quoiqu'il arrive, les joueurs PC pourront mettre la main sur l'un des fleurons de l’action/infiltration avec un level design particulièrement ingénieux.

On rappelle par ailleurs que Dishonored 2 est lui-même l’un des nombreux jeux gratuits Amazon Prime Gaming d’ores et déjà disponibles. Il n'y aura plus qu'à attendre quelques heures pour savoir si ce sera bien la trilogie Dishonored qui sera offerte ou non.