C'est le jour J pour récupérer vos nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store, offerts à vie à toutes celles et ceux qui ont un compte sur la boutique.

Puisque nous sommes jeudi, les joueuses et joueurs PC vont pouvoir se faire plaisir sans rien débourser aujourd'hui. À 17 heures tapantes, l'Epic Games Store offrira deux jeux gratuits, prenant le relai après les deux de la semaine passée. Une mécanique bien huilée qui vous permet d'enrichir votre backlog avec des titres que vous garderez en plus à vie. Tenez-vous prêt.

The Ouroboros King, échec et mat pour le roguelike

Depuis quelques années, on voit une recrudescence du roguelike sous des formes de plus en plus atypiques. N'étant plus contraint à l'action-aventure, il se décline avec succès en jeu de cartes, comme on l'a vu avec Balatro, mais pas seulement. The Ouroboros King, lui, appose le gameplay au jeu d'échec. Posez vos pions et constituez l'armée ultime pour prendre l'ascendant sur vos adversaires. La tactique et la chance seront vos meilleurs alliés pour devenir le roi de la partie. Mais, gare à vous car la mort est irréversible. Voilà qui annonce des duels intenses de 15 à 45 minutes sur l'Epic Games Store avec ce jeu gratuit à récupérer dès 17 heures, ce jeudi 11 juin 2026.

Warhammer 40,000 : Speed Freeks, les orcs font la course

Il y en a vraiment pour tous les goûts dans l'univers Warhammer. Caged Element et l'éditeur Wired Productions nous en ont encore donné la preuve l'an dernier avec Warhammer 40,000 : Speed Freeks, un jeu de course et d'action déchaîné qui voit s'affronter des orcs pour voir qui sera le plus rapide ou le plus fort. Affrontez-vous en équipe pour passer la ligne d'arrivée ou formez vos bataillons pour défendre votre escouade et anéantir l'ennemi grâce aux deux modes de jeu proposés. De belles parties de rigolade vous attendent avec de deuxième jeu gratuit de l'Epic Games Store, à récupérer aujourd'hui.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

La valse des jeux gratuits tourne chaque semaine sur l'Epic Games Store. Cela veut dire que Warhammer 40K Speed Freeks et The Ouroboros King ne seront plus disponibles jeudi prochain passé 17 heures. Un ou plusieurs autres titres cadeaux vous attendront le 17 juin 2026. Toutefois, nous ignorons encore quel est leur nom. Pour le découvrir, rendez-vous ce soir !