Comme chaque semaine, l'Epic Games Store invite ses utilisateurs à refaire un tour sur la boutique pour récupérer des jeux et contenus gratuits comme tel est justement le cas pour cette rotation hebodmadaire.

L'Epic Games Store nous donne une fois encore rendez-vous dès 17 heures pour procéder à son habituelle rotation de jeux et/ou contenus gratuits offerts. Il faut donc dire adieu aux offres de la semaine précédente, à savoir Boxes Lost Fragments et My Night Job pour dire bonjour à un nouveau remplaçant, ainsi qu'un pack de contenus d'une valeur apparemment conséquente pour un autre titre, tout cela jusqu'au jeudi 12 mars à 16h59.

La nouvelle rotation de jeux et contenus gratuits de l'Epic Games Store

Pas question en effet cette fois deux deux jeux gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store, mais d'un titre offert et d'un pack. Commençons donc naturellement par le jeu en cadeau avant de s'intéresser au pack.

Turnip Boy Robs a Bank

Le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store s'intitule donc Turnip Boy Robs a Bank, développé par Snoozy Kazoo, édité par Graffiti Games et sorti en 2024. Comme son nom l'indique, on y incarne P'tit Navet de son nom français, alors qu'il fait équipe avec le Gang de la Saumure pour braquer une banque. Du point de vue du gameplay, cela se traduit par un bullet'hell roguelite uniquement solo qui rappelle énormément l'excellent Enter The Gungeon, tant dans l'esthétique que dans le maniement du personnage ou encore la diversité des armes qu'on pourra utiliser. Cela et son univers totalement barré lui ont probablement valu une grande reconnaissance auprès des joueurs qui lui ont attribué des critiques très positives.

Pack Dragonlance offert pour Idle Champions of the Forgotten Realms

Le second contenu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store est donc le pack Dragonlance pour Idle Champions of the Forgotten Realms, un RPG de gestion oisif tiré de l’univers de Donjons & Dragons. Cette semaine, un pack d’une valeur de 100 dollars permet donc de débloquer cinq champions gratuitement, tout en offrant des objets exclusifs qui se révèlent particulièrement utiles pour accélérer la progression dans le jeu :

5 champions : Raistlin, Gayle, Spurt, Briv et Ellywick

32 coffres de platine pour chacun d'entre eux

2 potions d'une semaine

Familier Draconien Baaz exclusif

En attendant les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Tout cela est donc disponible gratuitement sur l'Epic Games Store dès 17 heures jusqu'au 12 mars à 16h59. Une fois passé ce délai, la boutique procèdera encore à son habituelle rotation hebdomadaire à 17 heures, pour mettre en place d'autres jeux et contenus gratuits qui se feront connaître en temps et en heure.

Source : EGS