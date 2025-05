L'Epic Games Store gâte une fois de plus les joueuses et joueurs PC. Si vous avez un compte, récupérez vite les jeux gratuits de la semaine avant qu'ils ne vous filent sous le nez.

Les opportunités de profiter de jeux à bas coûts se sont multipliées avec les catalogues à la demande. Nous penserons évidemment au Xbox Game Pass et au PS Plus. L'abonnement à Amazon Prime Gaming est aussi un bon moyen d'augmenter votre backlog. Mais, il est aussi possible d'obtenir des jeux gratuits sans rien débourser du tout sur PC. Ça se passe du côté de l'Epic Games Store. Alors ne tardez pas pour récupérer les titres offerts jusqu'au 15 mai, 16h59.

Touch Type Tale est gratuit sur l'Epic Games Store

Depuis jeudi dernier, toutes les personnes ayant un compte gratuit sur l'Epic Games Store peuvent obtenir gratuitement Touch Type Tale. C'est typiquement le genre d'indé discret à côté qui tente pourtant de nouvelles mécaniques pour renouveler l'expérience.

En l'occurrence, il s'agit de l'expérience RTS avec Touch Type Tale. Le studio Pumpernickel a en effet opté pour un contrôle original et dynamique. Pour diriger vos troupes, il va vous falloir taper rapidement les actions sur votre clavier (ça tombe bien, on a testé le Corsair K70 Pro TKL pour vous tout récemment). Si vous aimez les jeux de stratégie, tentez l'aventure grâce à l'Epic Games Store jusqu'au 15 mai.

Deadtime Defenders, le looter shooter s'offre à vous jusqu'au 15 mai

Cette semaine, l'Epic Games voit double ! Au lieu d'un, ce sont deux jeux qui vous sont offerts. Le second n'est autre que Deadtime Defenders, un looter shooter cartoonesque très orienté arcade. D'ordinaire proposé à 8,99 €, le titre est donc gratuit jusqu'à jeudi prochain, 16h59 dernier délai.

Développé par Arcane Embers, Deadtime Defenders est un titre frénétique qui aura tout pour plaire aux amateurs d'action avec une petite touche de RPG. Vous incarnez un soldat d'élite luttant contre des monstres à foison. Purement accès sur le fun, ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store requiert une configuration minimum pour en profiter. Seul bémol, il n'est disponible qu'en anglais.

Quels seront les prochains jeux gratuits sur le store ?

Vous avez compris le principe de l'Epic Games Store : chaque jeudi, à 17 heures, un ou plusieurs jeux gratuits sont à récupérer. Dès lors, vous avez jusqu'au jeudi suivant pour les ajouter à votre bibliothèque. Passé ce délai, vous devrez passer à la caisse si vous ne les avez pas obtenus. Il arrive bien que certains titres soient de nouveau offerts a posteriori, mais c'est assez rare.

D'ordinaire, lorsqu'un nouveau jeu gratuit est proposé le jeudi, celui de la semaine suivante est annoncé en même temps. Toutefois, l'Epic Games Store aime aussi surprendre sa communauté. Ne soyez donc pas étonné de ne pas encore connaître le nom des futurs titres offerts. Ils sont tenus secrets jusqu'au moment de la rotation, le 15 mai donc.