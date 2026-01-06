Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits. Un rendez-vous régulier depuis plusieurs années pour les joueurs PC. Pour les fêtes de fin d'année, comme à son habitude, l'EGS a offert une multitude de jeux et ça continue encore en ce début de 2026. En ce moment, vous pouvez toujours récupérer deux excellents jeux gratuits, mais il ne faut pas traîner puisque c'est bientôt terminé.

Deux jeux gratuits encore offerts par l'Epic Games Store

L'Epic Games Store a joué les pères Noël fin 2025 en offrant plus d'une dizaine de jeux au mois de décembre dont de très gros titres comme The Callisto Protocol ou des petits à l'instar de Disco Elysium pour ne citer qu'eux. En ce moment, il est encore possible de mettre la main sur deux excellents jeux : Total War Three Kingdoms et Wildgate.

Total War Three Kingdoms est un jeu de stratégie qui nous fait revivre l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de Chine. On pourra incarner différentes figures emblématiques de l'époque, mais aussi et surtout se constituer de gigantesques armées parmi une pléthore d'unités toutes aussi variées les unes que les autres. Le jeu se déroule toujours au tour par tour lors de ses campagnes puis en temps réel pendant les affrontements de masse, l'une des grandes forces de la franchise. Total War Three Kingdoms est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 8 janvier, 17 h pétantes.

C'est votre dernière chance également de récupérer gratuitement Wildgate, un jeu d'action multijoueur qui mélange affrontement tactique et action débridée. Le jeu propose plusieurs modes intenses comme le Baroud d'artefact où plusieurs équipes s'affrontent dans une course mortelle pour mettre la main sur de précieux artefacts, ou encore le mode chasse aux trésors, sorte de mode extraction. La particularité du jeu est qu'il propose des batailles spatiales dans lesquelles il est possible de quitter son vaisseau pour pirater ceux des autres, ou éliminer les joueurs dans leur propre carlingue. Wildgate est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 8 janvier, 17 h lui aussi.

Le prochain jeu gratuit déjà connu, il est génial et addictif

Enfin, l'Epic Games Store a d'ores et déjà révélé quel sera le prochain jeu gratuit à venir le 8 janvier 2026 à 17 h. Il s'agit du très bon et très généreux Bloons TD 6. Un tower defense très coloré où l'on devra défendre différents tableaux d'une invasion de ballons à l'aide de pièges et de petits singes suréquipés. Le jeu a déjà été offert à plusieurs reprises, notamment sur Steam, mais ça reste une valeur sûre et il a même vite fait d'être addictif. Bloons TD 6 sera donc dispo gratuitement le 8 janvier et l'on devrait par la même occasion découvrir quels seront les prochains jeux gratuits offerts dans la foulée.