Chaque semaine, l’Epic Games Store offre à l’ensemble de ses utilisateurs un ou plusieurs jeux gratuits. Des productions à la qualité et aux calibres variés, qui peuvent être réclamées pendant une semaine, après quoi, ils redeviennent payants. En revanche, une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces jeux seront conservés à vie. Alors, comme chaque semaine, aussi, il est l’heure de votre petite piqûre de rappel. Les deux derniers jeux gratuits Epic Games Store ne le seront plus pour longtemps.

Clone Drone in the Danger Zone gratuit avec l'Epic Games Store

On commence avec le titre qui a reçu le plus d’évaluations positives des joueurs. Clone Drone in the Danger Zone se présente comme un jeu d’action atypique, mêlant combats de robots en arène et voxels, le tout narré par des commentateurs incarnés. Un titre modeste, sympathique pour des soirées entre potes qui a surtout été salué pour ses excellents combats de boss, sa difficulté bien dosée et ses défis parfaits pour jouer en coop. Ce jeu sera gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’au 9 avril 2026 avant 16h59.

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TOMAK: Save the Earth Regeneration

Changement d’ambiance, avec le remake d’un OVNI sorti il y a maintenant 25 ans. Tomak: Save the Earth Regeneration revisite le Tamagotchi en remplaçant une petite créature digitale par la tête d’une déesse de l’amour qui repose dans un pot de fleur. En jeu, vous aurez trois ans pour que la divinité retrouve son corps et sa foi en l’humanité, en veillant à son alimentation, sa santé et son bien-être psychologique. Un jeu gratuit Epic Games Store pour le moins étrange et au kitsch assumé à récupérer avant le jeudi 9 avril 2026 à 16h59.

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Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Comme le veut la coutume, ces deux jeux gratuits EGS céderont ensuite leur place à deux nouveaux cadeaux. Comme la semaine dernière, seul l’un d’entre eux est pour l’heure connu : Prop Sumo. Il s’agira d’une sortie day one, à cheval entre le party game reposant sur la physique et le jeu de combat en arène. Sa particularité : les joueurs se mettent sur la tronche avec des objets loufoques, allant d’un tonneau à un aimant. A découvrir gratuitement lors de sa sortie le 9 avril 2026 avec l’Epic Games Store, donc.

Source : Epic Games