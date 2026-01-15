Comme chaque semaine, l'Epic Games Store propose un ou plusieurs jeux gratuits à récupérer et surtout à garder à vie. C'est un rendez-vous qu'aucun joueur PC ne rate depuis des années. Cette semaine, ce sont deux jeux d'aventure bien de chez nous qui sont offerts, des titres plutôt sympathiques et injustement boudés selon nous.

Après avoir terminé l'année 2025 en beauté en offrant plus d'une dizaine de jeux gratuits, l'Epic Games Store rempile en 2026 et commence sur les chapeaux de roue. La semaine passée, c'était l'addictif Bloons TD 6 qui était offert. Un jeu de tower defense coloré et hyper généreux en contenu dans lequel on se servait d'une armée de petits singes et de pièges déjantés pour éliminer des nuées de ballons en tous genres. Ce jeudi 15 janvier 2026 à 17h, ce sont deux nouveaux jeux, français cette fois, qui seront offerts. Deux titres d'aventure de la même licence qui a rencontré un petit succès d'estime à défaut de réellement cartonner.

Deux bons jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store offre cette semaine deux bons jeux d'aventure et d'infiltration développés par le studio français Cyanide. Dès jeudi 15 janvier à 17 heures pétantes, vous pourrez donc récupérer Styx Master of Shadows et sa suite Styx Shards of Darkness sorties respectivement en 2014 et 2017. Si les jeux ne sont pas exempts de défauts, ce sont de très bons AA bourrés d'humour et de bonnes idées, mais aussi dotés d'une direction artistique réussie. Dans cette licence, on incarne Styx, un gobelin qui a un vrai don pour l'infiltration, le vol et le meurtre. Avec Master of Shadows, le bougre tentera de mettre la main sur une sève dorée aux propriétés magiques, mais farouchement gardée dans une immense tour qui cache bien des secrets.

Dans le second épisode Shard of Darkness, lui aussi offert sur l'Epic Games Store, Styx tente de percer le secret du quartz noir, une ressource puissante gardée dans la capitale des Elfes Noirs, une affaire qui ne sera pas de tout repos. Si les deux jeux sont offerts à l'Epic Games Store ce mois-ci, ce n'est pas pour rien. Le troisième volet de la saga, Styx Blades of Greed, arrive le 19 février prochain. Le gobelin sera une fois de plus à la recherche de quartz, mais tandis que la guerre fait rage entre les orcs, les humains et les elfes. En attendant le troisième jeu, vous pourrez donc vous refaire les deux précédents en les récupérant dès le 15 janvier 2026 à 17 heures pile.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

Pour le moment, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'Epic Games Store pour la semaine prochaine. En général, nous sommes fixés lors de la rotation des jeux gratuits, ce 15 janvier 2026 à 17 heures donc, mais il arrive parfois qu'ils leakent avant l'heure. Si c'est le cas, vous serez évidemment les premiers prévenus par nos soins.

