Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits à tous ses utilisateurs. Que vous soyez joueurs réguliers, ou simple curieux de passage sur la plateforme, vous pouvez récupérer ces jeux sans condition. Cette semaine encore, il y aura de quoi faire avec le nouveau titre offert, véritable lettre d'amour à l'une des licences les plus lucratives de toute l'histoire du jeu vidéo : GTA. Mais avant ça, il est encore temps de récupérer ceux de la semaine passée.

Deux très bons jeux offerts sur l'Epic Games store

Chaque jeudi à 17 heures, les joueurs PC ont rendez-vous sur l'Epic Games Store pour mettre la main sur des jeux gratuits. La semaine passée, l'EGS offrait pas moins de deux jeux tirés de la même franchise : Styx Master of Shadows et sa suite Styx Shards of Darkness. Ces deux jeux d'infiltration sont disponibles jusqu'au jeudi 22 janvier 2026 à 17 heures pétantes, c'est donc la dernière ligne droite pour en profiter.

Dans cette saga ici offerte par l'Epic Games Store, on incarne Styx, un gobelin spécialisé dans l'infiltration, le vol et l'assassinat. Aigri mais ne manquant pas d'humour acide, Styx se lance en quête de trésor et de pouvoir dans ces deux aventures. Dans Master of Shadows, il tentera de mettre la main sur de la sève dorée, réputée pour sa toute-puissance magique. Dans le second, il infiltrera une ville entière pour tenter de voler du Quartz Noir, une ressource aussi rare que précieuse qui, comme la sève, est dotée de propriétés surpuissantes.

Les deux jeux partagent le même amour pour l'humour noir, le gameplay accessible et un univers d'heroic fantasy un peu loufoque. Bien qu'ils n'aient pas la carrure d'énormes AAA, les jeux Styx ont tout de même trouvé une vraie base de fans au point qu'un nouvel opus arrive cette année. Styx Blades of Greed est attendu le 19 février prochain sur consoles et PC. L'occasion parfaite de vous faire une piqûre de rappel d'ici là avec les deux jeux offerts par l'Epic Games Store.

Un GTA like déjanté en guise de prochain jeu gratuit

Jeudi 22 janvier 2026, ce sera un tout autre jeu gratuit qui sera proposé, loin, très loin de ceux actuellement offerts. Il s'agit de Rustler : Grand Theft Horse qui, comme son nom le suggère, est une vraie lettre d'amour aux GTA de l'époque. Bac à sable en monde ouvert, le jeu se déroule au Moyen Âge et propose à peu de chose près la même chose qu'un GTA, mais à une tout autre époque. Notre anti-héros fera tout pour se faire une place parmi les plus grands bandits de la région et enchaînera les missions de vol et d'assassinat, voire même de trafic ! Une petite surprise qui ne manque pas de clins d'œil à la célèbre licence de Rockstar.

