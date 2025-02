Chaque jeudi, les joueurs PC foncent sur l’Epic Games Store pour récupérer leurs jeux gratuits. En ce moment, ce sont d’ailleurs deux très bons jeux qui sont proposés, l’un est un jeu de tir coopératif et l’autre un titre cosy coloré et tout mignon. Vous pouvez y jeter un œil en suivant ce lien. Parallèlement, Epic offre aussi des jeux sur son appli mobile iOS et Android, et en ce moment ce sont deux excellents titres qui sont offerts, tous deux cultes.

Deux jeux gratuits à récupérer sur l’appli Epic Game Store

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a quelques semaines, l’Epic Game Store a lancé son programme sur mobile avec plusieurs dizaines de jeux. Comme sur PC, Epic compte en prime offrir des jeux gratuitement. Rien de compliqué, il suffit une fois encore d’avoir un compte, de se rendre sur le launcher et de récupérer les jeux gratuits. Ils seront alors ajoutés à votre bibliothèque et vous pourrez en profiter comme bon vous semble.

L'Epic Games Store sur mobile ©Epic

En ce moment, ce sont deux gros hits qui sont proposés gratuitement. Il s’agit de Star Wars Knights of the Old Republic et sa suite Star Wars KOTOR 2. Ces deux illustres RPG sont désormais jouables sur mobile et sont donc ici offerts grâce à l’Epic Game Store. Vous pourrez ainsi plonger dans l’univers de Star Wars via deux excellents jeux sans débourser un seul centime. Les deux jeux gratuits seront disponibles jusqu’au 20 mars 2025. Vous avez donc le temps de passer faire un tour sur l’application.

Les Star Wars KOTOR se déroulent plusieurs millénaires avant le film Star Wars Un Nouvel Espoir. On y incarne plusieurs héros qui tentent d’affronter la menace Sith et bien d’autres dangers. Après un premier jeu développé par BioWare et encensé par la critique, une suite est commandée. Cette dernière sera également bien reçue, mais brillera un poil moins que son grand frère. Il n’en reste pas moins que ce sont deux jeux ultra cultes que vous pouvez maintenant avoir dans la poche via l’application mobile de l’Epic Games Store sur iOS et Android.