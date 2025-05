Les semaines s’enchaînent et les jeux gratuits Epic Games Store avec. Depuis sa création il y a plus de cinq ans maintenant, la boutique distribue des cadeaux hebdomadaires. Et malgré plusieurs doublons, les utilisateurs les plus réguliers ont déjà pu mettre la main sur plus de 400 productions différentes, rien que ça. Cependant, quand il est l’heure de dégainer ses Méga Soldes, l’éditeur sort de sa hotte de gros titres qui s'avèrent souvent être des AAA ou AA de qualité. Ce sont donc deux nouveaux jeux gratuits surprises qui arrivent sur l’Epic Games Store.

Deux jeux gratuits mystères sur l'Epic Games Store

L’EGS frappe encore un grand coup. Chaque année, à l’occasion de ses Méga Soldes, la plateforme fait une entorse à sa routine en offrant des productions plus croustillantes qu’à l’accoutumée. Exit les productions indépendantes très confidentielles, et bonjour les gros jeux gratuits. Généralement, l’éditeur se montre alors un peu plus généreux et, pour créer l’événement, il conserve l'identité des prochains cadeaux secrète. Il n’est pas rare qu’elle soit dévoilée à l’avance grâce aux leakers habituels, mais le mystère restera visiblement entier pour cette fois. Il n’est en revanche pas exclu que leurs noms soient révélés quelques heures avant l’annonce officielle.

La grande révélation des prochains jeux gratuits Epic Games Store aura donc lieu aujourd’hui à 17h tapantes. Les spéculations vont de bon train, puisque comme à leur habitude les papas de Fortnite ont lâché leur petit teasing. La piste la plus probable reste que l’un des deux jeux gratuits soit Neon Abyss, une excellente production indépendante. Cela ne reste pour l’heure que de la théorie. D’ici là, les retardataires ont encore quelques heures pour mettre la main sur les cadeaux de la semaine dernière, à savoir Deadtime Defenders et le sympathique Touch Type Tale. Pour rappel, ces deux jeux gratuits Epic Games Store redeviendront payants dès ce jeudi 15 mai 2025 à 16h59.

Jeux gratuits mystères de retour sur l'Epic Games Store ©EGS

Quand seront disponibles ces prochains jeux gratuits

Ils laisseront ainsi place aux jeux gratuits mystères, qui eux seront disponibles du 15 au 22 mai 2025 à 17h. Pour vous donner un ordre d’idée, l’année dernière c’est Dragon Age Inquisition qui a ouvert le bal, suivi de Farming Simulator 22, Chivalry 2 et Marvel’s Midnight Suns. Autant dire que l’Epic Games Store sait créer l’événement. Comme l’année dernière, l’ensemble des utilisateurs devraient avoir le droit à quelques cadeaux supplémentaires, prenant généralement la forme de packs de contenus gratuits. La rumeur veut que Fall Guys, Wuthering Waves ou encore World of Tanks soient à l’honneur. Là encore on attendra une officialisation en bonne et due forme.