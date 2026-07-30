Toutes les semaines, c’est le même ballet. Les joueurs PC à l'affût du moindre bon plan connaissent la routine par cœur depuis bientôt une décennie. Chaque jeudi à 17h pétantes, l’Epic Games Store offre un ou deux nouveaux jeux gratuits, qu’il suffit de récupérer dans la semaine pour les conserver définitivement. Une fois ce délai passé, ils redeviennent alors payants et laissent leur place à de nouveaux cadeaux. Cet après-midi, le très bon Foretales cédera donc sa place à deux nouvelles productions : OTXO et Sol Cesto, deux excellents jeux indépendants très bien notés des joueurs.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

Dès ce jeudi 30 juillet à 17h tapantes, la boutique effectuera donc sa rotation hebdomadaire pour laisser place à deux nouveaux jeux gratuits. Au programme cette semaine, deux roguelikes aux philosophies et gameplay fondamentalement différents, mais qui peuvent tous deux se révéler addictifs. On vous fait une petite présentation des deux jeux gratuits Epic Games Store qui seront disponibles dès cet après-midi.

OTXO, pour les fans d'Hotline Miami

Développé quasiment en solo par Nathan Haddock, OTXO est un twin-stick shooter roguelite qui revendique fièrement son héritage de Hotline Miami. Le titre s’appuie naturellement sur un gameplay nerveux, où chaque niveau se termine en bain de sang. A la formule de la pépite de Devolver Digital, il y infuse un peu de mélancolie. Ce jeu gratuit Epic Games Store suit en effet un homme sans visage ni souvenir qui tente de retrouver son amour perdu au cœur d’un manoir aussi mystérieux que mortel. Avec plus de 150 salles conçues à la main, une bande-son électro plaisante, une esthétique noir et blanc du plus bel effet et un gameplay prenant, OTXO a su séduire aussi bien les fans d’Hotline Miami que les amateurs de twin-stick shooter exigeants. Ce jeu gratuit Epic Games Store cumule d’ailleurs 94% d’évaluations positives sur Steam, pour une note de 4,5/5.

Bande-annonce en anglais

Sol Cesto, un roguelike tactique français très bien noté

Place à une production française tout aussi bien notée pour ce second jeu gratuit Epic Games Store. On reste sur le thème du roguelike avec Sol Cesto. Alors que le soleil a disparu depuis plusieurs années, votre personnage doit s’enfoncer dans tous les étages d’un donjon généré aléatoirement où l’astre serait retenu prisonnier. Le jeu s’articule autour d’une dimension tactique conjuguée à une maîtrise du hasard. Plus concrètement, sur une grille, vous devez choisir à chaque fois une ligne parmi les quatre proposées, mais la case sur laquelle vous tombez est choisie aléatoirement. Il convient alors d’évaluer les risques et les avantages qu’implique chaque direction. Roguelike oblige, chaque run vous proposera divers bonus et autres objets magiques pour mieux tordre le hasard à votre convenance. Un jeu gratuit Epic Games Store qui est une petite réussite, saluée par 97% des joueurs sur Steam, avec une note de 5/5 sur la plateforme.

Bande-annonce en anglais

Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Pour rappel, ces deux cadeaux hebdomadaires seront disponibles du 30 juillet au 6 août 2026 à 17h00, heure française. Passé ce délai, ils céderont leur place à un ou deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Leur identité sera tenue secrète jusqu’à l’heure fatidique, la boutique dévoilant ses prochains cadeaux que lorsque la rotation est effectuée. On en profite donc pour vous rappeler que vous avez jusqu’au 30 juillet à 16h59 pour récupérer le très bon Foretales, un deckbuilder avec un accent prononcé sur la narration et les choix.

Pour récupérer ces nouveaux jeux gratuits lorsqu'ils seront disponibles, rendez-vous directement sur le site et la page de chaque jeu. Cliquez ensuite sur le bouton “Obtenir” pour mettre la main dessus. Vous recevrez ensuite la confirmation que le jeu a été ajouté à votre bibliothèque. Voici dans le détail comment récupérer vos jeux gratuits Epic Games Store :

Ouvrir le site officiel ou l'application Epic Games Store.

Connectez-vous avec vos identifiants.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page du jeu.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit Epic Games Store est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Source : Epic Games