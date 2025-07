Avis à tous les retardataires ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur les derniers jeux gratuits Epic Games Store et il serait dommage de passer à côté.

Depuis tout ce temps, vous devez connaître la chanson par cœur. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre à l’ensemble de ses utilisateurs un ou deux jeux gratuits. Pas d’essais gratuits qui ne durent le temps que d’un weekend, comme le fait principalement son concurrent, mais bien des titres qui sont conservés ad vitam æternam. Du moins à condition de les récupérer dans les temps. Pour pouvoir garder ces productions, il convient en effet de les réclamer avant la date butoir, après quoi elles redeviennent payantes. Celles offertes jeudi dernier sont encore disponibles, mais le temps vous est clairement compté.

Deux jeux gratuits Epic Games Store encore dispos

Il est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Alors que la boutique frappera un grand coup avec son prochain jeu gratuit qui arrivera ce jeudi, il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur les derniers offerts. Vous avez alors jusqu’au jeudi 17 juillet 2025 à 16h59 pour récupérer vos cadeaux. Passé ce délai, les deux titres en question redeviendront payants. Ce serait dommage de passer à côté, d’autant qu’ils sont forts sympathiques en leur genre.

Figment 2

Le premier épisode avait fait sensation et il en est de même pour sa suite. Excellent jeu de casse-têtes, Figment 2 Creed Valley vous plonge dans une aventure prenant place au cœur de l’esprit humain, où des cauchemars sèment le chaos. Dans la peau d’un esprit, vous devez apporter calme et sérénité à cette terre autrefois paisible en résolvant divers puzzles et en affrontant des boss lors de combats rythmés. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store à récupérer, donc.

Sky Racket

Moins connu, mais très sympathique pour peu qu’on aime la vibe et le genre, Sky Racket peut lui encore être récupéré. Ce jeu gratuit Epic Games Store mélange deux incontournables de l’arcade en un : le shoot’em up et le casse-briques. Un jeu qui fleure bon l’ère les 16 bits et qui a su plaire à celles et ceux qui l’ont essayé avec son gameplay bien fignolé, ses combats de boss grisants et la nostalgie qu’il procure aux plus vieux d’entre nous. A récupérer jusqu'au 17 juillet à 16h59 donc.

Quel est le prochain jeu gratuit Epic Games Store ?

Comme toujours, ces deux jeux gratuits Epic Games Store céderont leur place à un prochain cadeau de taille prochainement. Du 17 au 24 juillet 2025 ce sera en effet le très bon Civilization 6 qui sera offert à l’ensemble des utilisateurs de la boutique. Cerise sur le gâteau, ce sera sa version Platinium qui sera donnée, soit celle contenant tous les packs et extensions vendus depuis sa sortie. Autant dire que vu la qualité de ce futur jeu Epic Games Store et les retours en demi-teinte sur sa suite, ça ne se refuse pas.

Source : EGS