L'Epic Games Store vous fait cadeau de Sker Ritual et Home, deux jeux gratuits à découvrir sur PC et mobile et à garder à vie dans votre backlog. Faites vite.

Avant le prochain cadeau, pensez bien à récupérer les deux jeux gratuits offerts par Epic Games depuis le 22 octobre 2026. Vous avez jusqu'au 29 octobre 2026, 16h59 dernier délai, pour les ajouter à votre bibliothèque. Après cela, Home et Sker Ritual vous seront accessibles à vie dans le launcher. Ne tardez pas si vous voulez réaliser une économie de quasiment 30 €.

Deux jeux gratuits encore disponibles sur l'Epic Games Store

Chaque jeudi vous le savez, vous pouvez obtenir des jeux gratuits grâce à plusieurs plateformes. Du 22 au 29 octobre 2026, Epic Games vous fait ainsi cadeau de deux titres qui ont tout pour plaire à l'approche d'Halloween :

Sker Ritual , survival-horror en FPS de Wales Interactive édité par Skybound

, survival-horror en FPS de Wales Interactive édité par Skybound Home, jeu d'aventure dans une ambiance horrifique en pixel art dévéloppé par Benjamin Rivers

Sker Ritual, le survival horror à faire à Halloween

Grâce à l'Epic Games Store, vous pouvez récupérer le jeu gratuit Sker Ritual. Ce survival horror en mode FPS, spin-off de Maid Sker, vous plonge dans l'ambiance sordide d'une île en 1914. En solo en ligne jusqu'à 4 joueurs, votre tâche est de survivre à des vagues d'ennemies successives tout en débloquant de nouvelles zones, des armes et des pouvoirs. Inspiré de la mythologie celtique, le jeu mêle aussi des design Steampunk pour donner vie à des monstres étrange et cauchemardesque. Si vous aimez le mode Zombie de Call of Duty, ce pourrait être le titre pour vous cette semaine. En plus, l'offre vous fait faire une économie de 22,39 €, c'est toujours bon à prendre.

Home, un jeu d'horreur en pixel art pour Halloween

Il y a clairement un thème parmi les jeux gratuits du 22 octobre sur l'Epic Games Store. Le second titre de la sélection, Home, est lui aussi pensé pour vous faire fissionner, mais en 2D et en pixel art. Cette production rétro développé par un seul homme, Benjamin Rivers, vous place dans la peau d'un homme qui se réfugie dans une maison inconnue par une nuit d'orage. À vous alors d'explorer les lieux à la lueur de votre lampe torche pour découvrir un mystère criminel et décider de la fin selon vous choix. Récupérez-le gratuitement avant le 29 octobre pour économiser 4,49 € et le garder à vie.

Quel sera le jeu gratuit de l'Epic Games Store le 29 octobre ?

L'offre actuelle de l'Epic Games court ainsi jusqu'au 29 octobre. Mais ce jour-là, soit jeudi qui vient, un nouveau jeu gratuit la remplacera à 17 heures tapantes. Il s'agira de Sorry We're Closed, un autre survival-horror narratif avec plusieurs fins à découvrir.