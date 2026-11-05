Tandis que la semaine touche doucement à sa fin, l'heure est venue pour l'Epic Games Store de vous proposer ses deux nouveaux jeux gratuits hebdomadaires.

Nous sommes jeudi. Vous savez désormais ce que cela veut dire. Non seulement nous ne sommes désormais plus qu’à quelques encablures du week-end, mais en plus les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont sur le point de faire leur arrivée. C’est en effet cet après-midi que la plateforme vous proposera officiellement de récupérer ses deux prochains jeux gratuits à conserver à vie, avec dans le lot un titre qui ravira les fans de Donjons & Dragons.

L’Epic Games Store vous offre 2 nouveaux jeux gratuits

C’est plus précisément à compter de 17h (heure française) cet après-midi que l’Epic Games Store opèrera son traditionnel roulement hebdomadaire, remplaçant le jeu gratuit de la semaine dernière par deux nouveaux titres à récupérer sans aucun surcoût pour tous les joueurs PC. À Sorry We’re Closed, jeu d’horreur-survie narratif, viendront ainsi se substituer Flotsam et Idle Champions of the Forgotten Realms, qui proposeront des expériences très différentes :

Flotsam , disponible jusqu’au 12 novembre prochain, est un city-builder maritime dans lequel l’objectif est de transformer les déchets de l’océan en logements

, disponible jusqu’au 12 novembre prochain, est un city-builder maritime dans lequel l’objectif est de transformer les déchets de l’océan en logements Idle Champions of the Forgotten Realms, lui aussi disponible jusqu’au 12 novembre, est un jeu de gestion et stratégie inspiré de l’univers de Donjons & Dragons

Idle Champions of the Forgotten Realms, le jeu pour les fans de D&D

Et la star de cette semaine pour l’Epic Games Store est sans aucun doute Idle Champions of the Forgotten Realms, un titre basé sur l’univers du célèbre jeu de rôle proposant une expérience mêlant à la fois gestion et stratégie. Votre objectif ? Recruter des champions légendaires issus de différentes campagnes Donjons & Dragons afin de partir à l’aventure via une expérience décrite comme « facile à prendre en main » mais « difficile à maîtriser ».

Flotsam, le city-builder engagé et cosy

Mais si Donjons & Dragons n’est pas pour vous, rassurez-vous. Le second jeu gratuit de l’Epic Games Store, Flotsam, possède lui aussi de sacrés arguments en proposant un city-builder on ne peut plus original sur le thème de l’écologie. Doté d’un charme certain, le titre sorti fin 2025 a déjà recueilli des milliers d’avis très positifs de la part des joueurs, qui louent notamment le côté cosy de l’expérience pour ceux qui cherchent à s’amuser sans se prendre la tête.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store ?

En attendant, n’oubliez pas qu’il ne vous reste plus que quelques heures pour récupérer le jeu Epic Games Store gratuit de la semaine dernière, Sorry We’re Closed, en l’ajoutant à votre biblithèque avant 17h. Après quoi, il sera trop tard et vous devrez passer par la case achat si vous souhaitez le découvrir. Quant à nous, on vous donne rendez-vous en fin d’après-midi pour l’annonce des jeux gratuits de la semaine prochaine.

Source : Epic Games Store