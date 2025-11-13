C’est devenu le rendez-vous du jeudi à 17 h, de nouvelles offres gratuites arrivent sur l’Epic Games Store. Cette semaine, de nouveaux jeux sont gratuits du 13 au 20 novembre. Et avant de passer à l’actualité du jour, pensez à réclamer Felix The Reaper et le contenu gratuit d’Idle Champions of the Forgotten Realms, les cadeaux de la semaine dernière encore disponibles pendant quelques heures.

ScourgeBringer, la frénésie à l’état pur sur l'Epic Games Store

Développé par le studio français Flying Oak Games, ScourgeBringer est un roguelite nerveux et ultra-fluide qui a rapidement conquis la scène indé. Vous y incarnez Kyhra, une guerrière agile chargée d’explorer un monde en ruine rempli de machines anciennes et de créatures hostiles. L’action est rapide, le gameplay repose sur le mouvement permanent et la précision. Chaque combat est un ballet de coups d’épée, de dashs et d’esquives. L’univers, soutenu par une bande-son percutante et un pixel art stylisé, évoque autant Dead Cells que Celeste. Ce jeu gratuit Epic Games Store, c’est un excellent moment pour découvrir un jeu aussi exigeant qu’addictif, idéal pour les amateurs de défis.

Songs of Silence, la beauté de la stratégie

Autre ambiance sur Epic Games Store avec Songs of Silence, un jeu de stratégie au tour par tour qui mêle élégance visuelle et profondeur tactique. Inspiré par l’Art nouveau, le titre se distingue par sa direction artistique somptueuse, son univers de fantasy et son approche narrative unique., Vous y dirigez un royaume plongé dans le chaos, partagée entre la lumière et les ténèbres. Chaque décision a un impact, que ce soit sur vos alliances, vos armées ou le destin de votre peuple. Le système de cartes de bataille ajoute une dimension tactique originale, où chaque mouvement sur la carte compte. Proposé gratuitement pendant une semaine, Song of Silence est une superbe porte d’entrée pour les amateurs de stratégie qui cherchent une expérience aussi contemplative que stratégique.

Zero Hour, le réalisme avant tout

Les fans de FPS tactique seront ravis de retrouver Zero Hour sur Epic Games Store. Ce jeu mise sur la coopération, la tension et la précision. Ici, pas question de foncer tête baissée, la moindre erreur peut être fatale. Inspiré par SWAT 4 ou Ready or Not, le titre propose des missions en équipe, des affrontements 5 contre 5 et une vraie dimension stratégique. Le réalisme est au cœur de l’expérience, aussi bien dans les déplacements que dans la gestion du matériel ou la communication entre coéquipiers. Chaque partie devient une opération minutieusement planifiée où coordination et patience sont indispensables. Gratuit du 13 au 20 novembre, Zero Hour s’adresse à celles et ceux qui aiment les jeux exigeants où la tension monte tout le temps.

Source : Epic Games Store