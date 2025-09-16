En attendant ce jeudi pour laisser place aux deux prochains gratuits à venir sur l'Epic Games Store que sont Project Winter et Samorost 2, il vous reste donc encore un peu de temps pour récupérer les trois titres offerts actuellement proposés. Ils sont tous excellents dans leur catégorie, et une petite piqûre de rappel s'impose donc histoire de ne pas rater l'opportunité de les ajouter sans bourse délier à votre bibliothèque.

Trois excellents jeux gratuits encore dispo sur l'Epic Games Store

Vous avez pour rappel jusqu'au 18 septembre 2025 à 17 heures chez nous pour ajouter les trois jeux gratuits Epic Games Store avant la rotation hebdomadaire. Nous allons donc les présenter individuellement, par ordre alphabétique.

Ghostrunner 2 offert avec l'Epic Games Store

On commence très fort par une licence régulièrement mise en avant par la plateforme d'Epic, et à raison, avec Ghostrunner 2, développé par One More Level, édité par 505 Games et sorti en 2023. Aussi challengeant qu'effréné, il s'agit d'un FPS qui tranche dans le vif. Plus dynamique encore que le premier volet, cette suite ne vous laisse jamais vous ennuyer, entre un gameplay très fourni et un level design de haute voltige dans une ambiance délicieusement cyberpunk. Ne passez donc pas à côté de ce jeu gratuit Epic Games Store.

Monument Valley 2

Changement radical d'ambiance, de genre et de perspective pour le second jeu gratuit Epic Games Store qui nous intéresse ici avec Monument Valley 2, développé et édité par Ustwo Games et sorti en 2017. Cette suite d'un véritable succès critique indépendant reprend ainsi la formule largement éprouvée du premier volet pour une nouvelle histoire dans des décors minimalistes en vue isométrique. Cette fois, guidez une mère et son enfant à travers cette architecture magique pleine de puzzles à résoudre pour avancer. Une aventure monumentale à ne pas rater donc, et ce gratuitement jusqu'au 18 septembre sur l'Epic Games Store.

The Battle of Polytopia

On termine en couleurs, mais cette fois de manière cubique, avec le dernier jeu gratuit Epic Games Store de ce récapitulatif, avec The Battle of Polytopia, un autre jeu indépendant développé et édité par Midjiwan AB et sorti en 2016. Malgré ses airs simplistes, il a tout pour plaire aux amateurs de stratégie et d'esthétique en low poly, comme son nom le suggère. Prenez ainsi part à de grandes batailles au tour par tour, explorez le monde, implantez votre colonie et développez votre technologie. Une sorte de Age of Empires indépendant et minimaliste à souhait, en somme. Pensez donc à récupérer ce jeu gratuit avant le 18 septembre pour le garder.

Source : EGS