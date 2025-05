À partir de 17 heures en ce nouveau jeudi férié, l'Epic Games Store fait ses adieux à Super Space Club pour laisser la place cette fois à non pas un, mais deux nouveaux jeux gratuits. Si pour le premier on retrouve encore une certaine dimension science-fiction, l'autre nous fait en revanche voyager au Moyen-Âge. Dans les deux cas, la plateforme nous délivre de jolies pépites qui pourraient valoir le coup d'œil pour les adeptes.

Deux nouveaux jeux gratuits du 8 au 15 mai 2025 sur l'Epic Games Store

Deadtime Defenders

On commence par le premier jeu gratuit mis en avant par l'Epic Games Store, baptisé Deadtime Defenders, développé et édité par Arcane Embers et sorti en 2020. Il s'agit d'un looter shooter mélangé à du side-scroller, exclusivement solo. Comme son nom l'indique, il nous place dans la peau d'un soldat d'élite qui explore des dimensions alternatives et affronte des hordes de monstre. Comme dans un Borderlands, il présente quelques mécaniques de RPG, comme la possibilité de personnaliser son Défenseur, ainsi que son arsenal en lootant tout un tas d'armes aléatoires avec des statistiques et capacités uniques.

Ce titre dispose également d'une composante rogue-lite, où même une run se soldant par un échec nous permettra de devenir plus fort pour nos prochaines tentatives. Enfin, un système de endgame mettra vos capacités à rude épreuve. Un programme plutôt complet en somme, tout cela avec une ambiance cartoonesque qui fait son petit effet, et qui vous attend donc gratuitement sur l'Epic Games Store à partir de 17 heures.

Touch Type Tale

Changement radical d'ambiance et de gameplay avec le second jeu gratuit mis en avant par l'Epic Games Store du 8 au 15 mai, avec Touch Type Tale, développé par Pumpernickel Studio, édité par Mythwright et sorti en 2023. Place en effet cette fois à un jeu de stratégie en temps réel, mais avec un twist. Nous y incarnons Paul, un héros en devenir qui veut s'assoir sur le trône vacant de Minsteria. Pour cela, il devra compter non seulement sur son courage mais aussi... vos capacités au clavier.

Tout le gameplay de Touch Type Tale repose en effet sur les compétences du joueur à taper rapidement sur une ou plusieurs touches du clavier. Il faudra par exemple taper le mot d'une construction ou une instruction à ses armées dans la bataille. Une proposition pour le moins originale, qui plus est avec une jolie direction artistique, à essayer donc gratuitement dès 17 heures sur l'EGS.

Quels jeux gratuits sur l'Epic Games Store du 15 au 22 mai 2025 ?

Avec sa rotation hebdomadaire de nouveaux jeux gratuits, l'Epic Games Store en profite comme à son habitude pour nous annoncer le programme de la semaine suivante. Il faudra toutefois attendre 17 heures pour découvrir les futurs candidats. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps voulu.

Source : Epic Games Store