En cette période de Summer Game Fest 2026, qui va s’offrir une belle heure supplémentaire cet après-midi avec la diffusion du Nintendo Direct, ce ne sont clairement pas les annonces qui ont manqué. Il suffit de regarder la façon dont le calendrier des sorties s’est rempli, surtout entre la fin du mois d’août et le début du mois d’octobre, pour s’en rendre compte. Mais d’ici là, cela vous laisse tout de même suffisamment de temps pour découvrir de nouvelles aventures. Et cela tombe bien, puisque deux jeux vous sont offerts gratuitement sur l’Epic Games Store.

Récupérez vite ces deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store

En effet, entre deux nouvelles arrivées dans le PS Plus ou le Xbox Game Pass, la plateforme d’Epic Games continue quant à elle d’offrir régulièrement une ribambelle de jeux à sa communauté, qu’il est possible d’ajouter à sa bibliothèque et de conserver à vie. Et cette semaine ne déroge évidemment pas à la règle puisque deux jeux sont actuellement proposés, même s’il va falloir vous presser pour les récupérer avant qu’il ne soit trop tard. Car dès le 11 juin 2026 à 17h (heure française), tous deux reprendront leur prix initial sur l’Epic Games Store.

Le premier, Rogue Waters, est décrit par ses créateurs comme un jeu de stratégie roguelite au tour par tour se déroulant dans un monde de pirates. Pour le joueur, l’objectif est donc de se glisser dans les bottes d’un capitaine et de gérer son bateau comme son équipage, tout en parcourant des mers peuplées de créatures mythiques, d’ennemis et d’inestimables trésors. Autant dire qu’il s’agit d’un beau cadeau de la part de l’Epic Games Store, donc, qui aidera sans aucun doute tous ceux qui attendent Assassin’s Creed Black Flag Resynced à patienter jusqu’à sa sortie.

Le second, quant à lui, change radicalement d’univers à défaut de changer de concept, puisqu’il nous plonge de son côté au cœur d’une expérience stratégique au tour par tour à l’ambiance rétro pixel art. Baptisé Songs of Conquest, il vous met dans la peau de puissants magiciens partant à la conquête de nouveaux territoires pour pouvoir bâtir leur empire et mettre la main sur de précieux biens. De quoi en faire, là encore, un jeu parfait pour les amateurs du genre, donc, à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store dans les deux prochains jours.

Source : Epic Games Store