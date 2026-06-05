Comme chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits, et vous pouvez les garder définitivement. Dernièrement, la plateforme a fait les choses en grand durant ses MegaSoldes en offrant des jeux mystères à tour de bras et en ne révélant leur identité qu'à la toute dernière minute. Si les cachoteries sont désormais terminées, l'EGS n'a pas fini de nous gaver de jeux gratuits pour autant, et il en offre deux en ce moment justement.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store du 4 au 11 juin 2026

Du 4 au 11 juin 2026, l'EGS offre donc deux jeux gratuits sur PC que vous pouvez ajouter à votre collection définitivement comme à chaque fois. Au menu cette fois, deux jeux très différents mais qui partagent le même amour fou pour la stratégie et le tour par tour. L'un vous plongera en plein univers de la piraterie, parfait avec le retour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, tandis que l'autre sera plus classique et optera pour de la fantasy.

Rogue Waters, un jeu de pirate tactique et stratégique

Le premier jeu gratuit offert par l'Epic Games Store s'appelle Rogue Waters. Il vous propose d'incarner un capitaine pirate, aux commandes d'un vaisseau et d'un équipage dont il faudra prendre soin. Il faudra parcourir les mers à la recherche de butin, en affrontant d'autres adversaires sur leur bateau, mais aussi de fouler le plancher des vaches de nombreux environnements dans l'espoir d'y trouver des richesses. Le jeu propose trois actes narratifs et pléthore de défis qui vous tiendront en haleine plus d'une dizaine d'heures sans forcer. Rogue Waters est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 11 juin 2026 à 16h59.

Song of Conquest, un excellent jeu gratuit offert par l'EGS

Le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store est quant à lui orienté fantasy et rétro. Song of Conquest opte pour une direction artistique en pixel art plutôt fin, et très détaillé. Le jeu s'inspire ouvertement des grands classiques du genre des années 90. Il faut construire son empire, veiller à ce qu'il grandisse et s'épanouisse et prendre soin de ses hommes.

Les menaces seront évidemment nombreuses et il faudra les affronter au tour par tour, rappelant les ténors du genre comme Fire Emblem ou encore Final Fantasy Tactics. Un jeu complexe, profond et beau qui a été récompensé à plusieurs reprises, en plus d'être très apprécié des joueurs qui ont déjà pu s'y essayer. Song of Conquest est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 11 juin 2026 à 16h59.

Quels sont les jeux gratuits de l'Epic Games Store du 18 juin 2026 ?

Comme on vous l'a dit, les cachoteries c'est terminé. L'Epic Games Store a déjà dévoilé les prochains jeux qu'il offrira. Dès le 11 juin 17h00, ce sont donc The Ouroboros King et Warhammer 40K Speed Freeks qui seront offerts gratuitement jusqu'au 18 juin 2026. Le premier est un roguelike qui mélange stratégie et puzzle game, tandis que le second est un jeu de course ultra violent dans l'univers de Warhammer 40K.