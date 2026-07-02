Aujourd'hui à partir de 17 heures et jusqu'au 9 juillet 2026 à 16h59, l'Epic Games Store frappe fort avec deux nouveaux jeux gratuits de qualité à proposer à ses utilisateurs. Malheureusement, cela signifie qu'il faut dire au revoir à RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition et Voidwrought. On retrouve cependant quelques similitudes avec les deux titres qui les remplacent cette semaine.

I Have No Mouth and I Must Scream vient poser une ambiance oppressante sur l'Epic Games Store

Le premier nouveau jeu gratuit de la semaine qu'offre l'Epic Games Store présente un nom pour le moins évocateur : I Have No Mouth and I Must Scream, développé par QuByte Interactive, édité par Nightdive Studios et sorti en 2013. Cette aventure assez unique vous plonge dans le passé tourmenté et secret de cinq êtres humains. Explorez leurs peurs les plus profondes. Déjouez les plans de Master Computer AM dans une véritable guerre psychologique. Un point'n click horrifique aussi troublant que captivant qui a marqué de nombreux joueurs. Le Master Computer AM vous invite donc à le défier gratuitement jusqu'au 9 juillet 2026 sur l'Epic Games Store.

River City Girls 2 pour deux fois plus de bagarre anime

Changement drastique d'atmosphère avec le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store, puisqu'il est question de River City Girls, développé par Way Forward, édité par Arc System Works et sorti en 2022. Ce titre s'adresse de son côté aux nostalgique des beat'em all 2D à l'ancienne comme Streets of Rage. Dans cette suite, un vieil ennemi cherche à se venger, et Misako, Kyoko, Kunio et Riki (rejoints par Marian et Provie) descendent dans la rue pour une nouvelle aventure beat'em-up à la Scott Pilgrim contre le Monde bourrée de nouvelles compétences, d’ennemis, d’alliés, de lieux et plus encore, le tout dans un style anime du plus bel effet. Nouvelle salade de phalanges gratuite à River City jusqu'au 9 juillet 2026.

En attendant les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Ces deux nouveaux jeux gratuits que proposent l'Epic Games Store le sont donc aujourd'hui à 17 heures, et jusqu'au 9 juillet 2026 à 16h59. À partir de 17 heures la semaine prochaine, la plateforme va encore renouveler son offre de jeux gratuits, avec des titres encore inconnus, mais dont on connaîtra l'identité une fois les deux titres mentionnés ci-dessus seront disponibles.

Source : EGS