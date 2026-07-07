Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque pour les garder définitivement. Il vous reste d'ailleurs encore quelques jours pour mettre la main sur les jeux gratuits du moment que sont I Have No Mouth and I Must Scream et River City Girls 2, disponibles jusqu'au 9 juillet 2026 à 16h59.

I Have No Mouth and I Must Scream, un classique gratuit sur l'Epic Games store

Pour rappel, une fois ajoutée à votre bibliothèque, chaque jeu peut être conservé définitivement sans condition.

Le premier jeu gratuit de l'Epic Games Store est initialement sorti dans les années 90, I Have No Mouth and I Must Scream est un jeu d'aventure point-and-click horrifique développé par The Dreamers Guild et QUByte Interactive. C'est une adaptation de la nouvelle d'Harlan Ellison, également coauteur du jeu. On y suit cinq survivants humains qui sont prisonniers et torturés psychologiquement par une intelligence artificielle ayant exterminé l'humanité. Un titre avec des scénarios prenants, beaucoup de choix et des fins multiples. Pour beaucoup, le jeu est un classique dans son genre, largement salué pour sa narration et son atmosphère oppressante. I Have No Mouth and I Must Scream est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au jeudi 9 juillet 2026 à 16h59.

River City 2 offert sur l'EGS

Le second jeu gratuit offert cette semaine est un beat'em all explosif et plutôt coloré et issu de la très ancienne licence Kunio-kun. River City Girls 2 nous propose d'incarner Misako et Kyoko, deux lycéennes, qui partent secourir leurs amis kidnappés dans une aventure étonnante et bourrée d'humour. Le titre est jouable seul ou en coopération, et dispose d'un système de progression avec différentes compétences à débloquer notamment. River City Girls 2 est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au jeudi 9 juillet 2026 à 16h59.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store du 9 juillet 2026

Les jeux gratuits de l'EGS offerts à partir du jeudi 9 juillet 2026 à 17h00 sont également connus. Il s'agit là encore de deux titres très différents. Le premier, Nova Lands, est un jeu de gestion et d'automatisation, tandis que le second, Tattoo Tycoon, vous demandera de percer en tant que tatoueur en construisant votre propre shop.

Tattoo Tycoon

Nova Lands

Source : EGS