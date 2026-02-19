Comme toutes les semaines, l’Epic Games Store propose à l’ensemble des utilisateurs (et ceux qui ne le sont pas encore) de récupérer deux jeux gratuits.

C’est un rituel confortablement installé depuis plus de huit ans désormais. L’Epic Games Store offre chaque jeudi en fin d’après-midi un ou plusieurs jeux gratuits, avec une apothéose en fin d’année lors du calendrier de l’Avent où le rythme passe à un cadeau par jour. Des titres qui doivent ainsi être récupérés dans les temps, après quoi ils resteront indéfiniment dans votre bibliothèque. Place au programme de la semaine.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

Ce sont donc deux jeux gratuits Epic Games Store qui pourront être récupérés à compter du 19 février 2026 à 17h tapantes, comme toujours. Ils succéderont à la sélection de la semaine, particulièrement solide. Si vous lisez ces lignes avant l’heure fatidique, alors on se doit de vous rappeler que Nobody Wants to Die, un excellent récit dystopique et cyberpunk et The Darkside Detective : A Fumble in the Dark, tout aussi bon dans son genre. Et si c’est trop tard, on vous fait une petite présentation des jeux gratuits Epic Games Store de la semaine :

Return to Ash

On commence avec un visual novel intimiste qui a reçu d’excellentes notes sur la plateforme concurrente. Dans ce premier jeu gratuit Epic Games Store, on incarne Ashleigh, qui se réveille dans un hôpital vide, alors qu’elle ne ressent ni douleur, ni peur. Dans ce purgatoire étrange, des choix aux conséquences directes devront être faits et il déterminent le destin de la jeune femme. Un jeu gratuit EGS qui a séduit celles et ceux qui l’ont essayé, notamment grâce à son atmosphère, sa bande-son mélancolique ou encore son écriture pleine de justesse.

Bande-annonce en anglais

STALCRAFT: X Édition Starter

Le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine n’en est pas tant un. STALCRAFT X se présente en effet comme un MMOFPS free-to-play mêlant exploration en monde ouvert, mécaniques de RPG et évidemment des gros flingues avec la zone d’exclusion de Tchernobyl en toile de fond. Le cadeau de l’EGS comprend tout un tas de cosmétiques et d’objets pour bien débuter. En voici le contenu dans le détail :

Contenu : 7 jours de Premium FN SCAR-L Service — 1 pc. Combinaison Aurore-B — 1 pc. M9 Classique — 1 pc. Sac de sport — 1 pc.

Artefacts: Hérisson de Glace (115%) — 1 pc. Batterie (115%) — 1 pc.

Cosmétiques : Camouflage Hexagone-C (pour arme) — 1 pc. Camouflage Hexagone-C (pour armure) — 1 pc. Skin de Suiveur — 1 pc.

Consommables du pack gratuit Epic Games Store : Sac 5.56 — 10 pcs. Injecteur — 25 pcs. Poche de trousses de premiers soins militaires — 10 pcs. Boisson énergisante Jiden EXTRA — 15 pcs. MRE américain — 15 pcs. Desperol — 15 pcs.



Bande-annonce en anglais

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront ainsi disponibles du 19 au 26 février 2026, à 17h. Passé ce délai, ils céderont leur place à un ou deux nouveaux cadeaux encore tenus au secret pour l’instant. Les chances que leurs noms soient dévoilés à l’avance sont minces, sauf évidemment s’il s’agit d’une production aussi importante qu'inattendue.

