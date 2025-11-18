L’Epic Games Store vous propose encore de récupérer trois bons jeux gratuitement pour les conserver à vie. Il ne faudra en revanche pas traîner car ils vont bientôt redevenir payants.

Depuis plusieurs années, l'Epic Games Store ne faillit jamais à sa tradition. Chaque semaine, la plateforme offre un ou deux jeux gratuits à ses utilisateurs, sans pièges ni conditions cachées. Une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces titres y restent pour toujours. Depuis ses débuts, ce sont plus de 650 jeux qui ont été offerts. Toutefois, pour en profiter, il est impératif de les récupérer dans les délais impartis. Les derniers jeux gratuits offerts jeudi dernier sont encore disponibles, mais il ne faudra pas traîner pour en profiter.

Trois jeux gratuits Epic Games Store encore disponibles

C’est le moment de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Les nouveaux jeux gratuits arriveront un peu plus tard cette semaine, mais il vous reste encore quelques jours pour récupérer les derniers titres offerts. Vous avez jusqu’au jeudi 20 novembre 2025 à 16h59 pour ajouter ces cadeaux à votre bibliothèque, après quoi ils redeviendront payants. Entre plateforme, roguelike, stratégie et FPS, il y en a pour tous les goûts. Voici un aperçu des trois jeux gratuits Epic Games Store à récupérer avant jeudi après-midi.

ScourgeBringer, un bon roguelike

On commence avec ScourgeBringer, un roguelite dynamique où l’on incarne Kyhra, une guerrière solitaire traversant des salles dimensionnelles pour libérer l’humanité d’une invasion de machines. Ce jeu gratuit Epic Games Store propose une action frénétique avec des déplacements ultra-rapides, des attaques en dash, des combos aériens et des niveaux générés de façon procédurale. Son style pixel art soigné et sa bande-son entraînante ont globalement séduit les joueurs en attestent ses notes sur la plateforme concurrente.

Songs of Silence, un jeu de stratégie de toute beauté

Songs of Silence immerge le joueur dans un univers fantasy Art Noveau où les dieux primordiaux et célestes s’affrontent, laissant l’humanité prise en étau. On incarne la reine Lorelai, dont le royaume est tombé face à la Silence, et qui doit reconstruire un empire tout en résistant à des forces implacables. Le gameplay mêle alors stratégie 4X, gestion de royaumes, cartes d’actions et combats où l’on place ses troupes, on choisit ses cartes, puis on observe la bataille. Un jeu gratuit Epic Games Store qui se montre accessible, mais aussi exigeant dans ses missions au détriment de sa profondeur tactique. Il a cependant eu des retours généralement favorables. Ça pourrait être une bonne porte d’entrée pour s’essayer au genre, d’autant que c’est gratuit.

Zero Hour gratuit avec l'Epic Games Store

Changement d’ambiance avec le troisième jeu gratuit Epic Games Store. Ce FPS tactique met en scène deux équipes de cinq joueurs qui s’affrontent lors d’opérations stratégiques. Les attaquants ont pour mission de désamorcer des bombes ou de libérer des otages, tandis que les défenseurs préparent des embuscades et fortifient des positions. Très apprécié de sa communauté, il est particulièrement fun à jouer avec des amis.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer tous ces cadeaux, après quoi ils seront remplacés. Du 20 au 27 novembre 2025, toujours à 17h, les joueurs pourront en effet mettre la main sur Zoeti. Un jeu indépendant qui conjugue univers coloré et gameplay exigeant. Vous y incarnez un explorateur interstellaire chargé de restaurer l’équilibre d’un monde fracturé en résolvant une série de puzzles basés sur la lumière et les couleurs. Un jeu gratuit Epic Games Store somme toute sympathique, qui pourrait être accompagné d’autres cadeaux lors du jour J.

Source : EGS