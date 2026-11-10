Comme à son habitude, l’Epic Games Store va bientôt se séparer de ses jeux gratuits de la semaine pour laisser la place à de nouvelles propositions dans sa section dédiée. Vous avez donc encore quelques jours pour profiter des deux offres actuellement en lice, à savoir Flotsam et un généreux pack pour Idle Champions of the Forgotten Realms, tous deux disponibles gratuitement jusqu’au 12 novembre 2026 à 16h59.

Quelles sont les offres de jeux gratuits de l'Epic Games Store encore disponibles jusqu'au 12 novembre 2026 ?

Jusqu’au 12 novembre 2026 à 16h59, l’Epic Games Store offre donc encore les deux jeux gratuits suivants, avant qu’ils ne laissent leur place à la prochaine rotation hebdomadaire, qui aura lieu le même jour à 17 heures :

Flotsam : un city-builder de survie cosy dans lequel il faut bâtir une ville flottante à partir des déchets de l’océan.

: un city-builder de survie cosy dans lequel il faut bâtir une ville flottante à partir des déchets de l’océan. Pack de renommée de Morte pour Idle Champions of the Forgotten Realms : un jeu de gestion et de stratégie free-to-play dans l’univers de Donjons & Dragons, avec cette semaine un pack d’une valeur de plus de 100 euros offert.

Flotsam : un city-builder cosy encore disponible gratuitement

Le seul jeu gratuit encore offert par l’Epic Games Store jusqu’au 12 novembre 2026 est donc Flotsam, développé par le studio belge Pajama Llama Games et édité par Stray Fawn Publishing. Lancé en accès anticipé en 2019, le titre a atteint sa version 1.0 en décembre 2025. Il s’agit d’un city-builder de survie se déroulant dans un monde englouti par les eaux, où l’on dirige une communauté de survivants à bord d’une ville flottante.

Le principe est alors de récupérer le plastique et le bois qui dérivent pour les recycler en habitations, ateliers et petits jardins, tout en dessalant l’eau et en pêchant pour nourrir sa population. On part aussi explorer les ruines du vieux monde pour secourir des rescapés et redécouvrir d’anciennes technologies, le tout dans une ambiance colorée de « fin du monde feel-good » qui en fait une expérience idéale pour se détendre, d'autant plus gratuitement grâce à cette offre l'Epic Games Store.

Le pack de renommée Morte de Idle Champions of the Forgotten Realm encore offert sur l'Epic Games Store

La seconde offre encore disponible sur l’Epic Games Store est donc le pack de renommée Morte sur Idle Champions of the Forgotten Realms, développé et édité par Codename Entertainment et sorti en 2017. Le jeu étant déjà free-to-play, l’intérêt de l’offre réside donc dans le pack d'une valeur de 100 euros offert gratuitement.

Comme son nom l'indique, il débloque Morte, le crâne flottant bavard iconique de Planescape: Torment, ainsi que Nordom, Donaar, Sentry et Sheila. Le tout est accompagné de 32 coffres Platine pour chacun, de deux potions d’une semaine et d’un familier exclusif à la version Epic Games Store du jeu, un Kapak draconien.

Pour rappel, Idle Champions est un jeu de gestion et de stratégie dans lequel on compose des formations de héros issus de tout le multivers de Donjons & Dragons, avec plus de 140 champions dont Drizzt Do’Urden, Minsc & Boo ou encore Astarion et Karlach de Baldur’s Gate 3.

Comment récupérer les jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux offres de l’Epic Games Store jusqu’au 12 novembre 2026 à 16h59 vont donc ensuite laisser la place, à partir de 17 heures le même jour, à un seul titre cette fois, à savoir Knightica, un roguelike d’auto-battler au tour par tour. Si vous souhaitez récupérer les deux offres gratuites encore disponibles à temps, la marche à suivre est heureusement très simple :

Ouvrez le site officiel ou l’application EGS.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l’action (le prix affiché doit être de 0,00 €).

Le jeu gratuit convoité est désormais dans votre bibliothèque. Notez que l’authentification à deux facteurs (2FA) est nécessaire sur votre compte pour réclamer un jeu gratuit. Pour le pack Morte d’Idle Champions, il faut en plus lancer le jeu et vous y connecter via l’Epic Games Store avant le 12 novembre pour débloquer les contenus.



Source : Epic Games Store