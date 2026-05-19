Tandis que les MEGA Soldes battent leur plein sur l'Epic Games Store, les deux premiers jeux gratuits mystère des quatre semaines à venir sont actuellement en lice jusqu'au 21 mai 2026. Pour marquer le coup, la boutique a donc propose deux titres d'envergure, qui sortent des sentiers battus traditionnels portés par des petits jeux indépendants qui gagnent à être connus. Voici donc une petite piqûre de rappel si vous n'avez pas encore eu le temps de les rajouter sans bourse délier à votre ludothèque Epic.

Virée narrative gratuite à Gotham via l'Epic Games Store avec Batman The Telltale Series Shadows Edition

Tandis que le Chevalier Noir aura droit le 22 mai 2026 à un nouveau jeu par l'entremise de LEGO Batman, l'Epic Games Store marque le coup en offrant de son côté un titre sorti il y a déjà dix ans de cela : Batman The Telltale Series. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une histoire autour du légendaire justicier masqué de Gotham par les talentueux conteurs chez feu Telltale Games. Nous allons donc accompagner Bruce Wayne dans de sombres aventures imaginées par Telltale et façonnées par nos choix pris dans la pression du moment, afin de déterminer son destin et celui de la ville.

Un titre d'excellente facture, très apprécié, et qui plus est offert par l'Epic Games Store dans sa Shadows Edition, qui comprend donc à la fois The Telltale Series et The Enemy Within, ainsi que le mode Batman Shadows pour appliquer un filtre majoritairement en noir et blanc du plus bel effet. Une belle compilation narrative à saisir donc gratuitement avec son bat-grappin avant le 21 mai 2026 à 16h59 sur la boutique d'Epic.

Sunderfolk, un très bon RPG tactique de plateau entre amis

Outre les deux saisons exclusivement solo de Batman The Telltale Series, l'Epic Games Store offre en second lieu un jeu quant à lui exclusivement destiné à plusieurs joueurs et qui sait joliment mettre les formes en ce sens : Sunderfolk, développé par Secret Door, édité par Dreamhaven et sorti en 2025. Il s'agit d'un ambitieux mélange entre RPG tactique et adaptation du plaisir d'un jeu de plateau entre amis avec des cartes à jouer pour mener différentes actions. Il a également le mérite d'être jouable via différents moyens, dont une application sur téléphone, pour rassembler jusqu'à quatre joueurs en local ou en ligne.

Entre deux missions ardues demandant une certaine finesse tactique et surtout beaucoup de cohésion au sein du groupe de joueurs, il est possible de se poser quelques instants dans le hub central pour y améliorer des bâtiments, acquérir de l'équipement et développer ses relations avec les habitants. Un titre très complet et convivial à récupérer donc gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 21 avril à 16h59, avant de découvrir à 17 heures pile les deux prochains jeux gratuits mystère qui feront l'objet de la rotation hebdomadaire des offres de la boutique dans le cadre de ses MEGA Soldes.

Source : EGS