Comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel s'impose s'agissant de la rotation hebdomadaire des jeux gratuits proposés par l'Epic Games Store tous les jeudi. Avant les prochains titres à venir ce 2 juillet 2026 à 17 heures chez nous, les offres de cette semaine en vallent par ailleurs la chandelle, puisqu'il s'agit de deux très bons titres, dont l'un collant plutôt bien avec l'ambiance vacancière inhérente à cette période estivale.

L'attraction RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition encore ouverte gratuitement sur l'Epic Games Store

On commence justement avec le titre le plus festif du lot des jeux gratuits qu'offre cette semaine l'Epic Games Store, puisqu'il est en effet question de RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, toujours développé par Frontier Developments, édité par Frontier Foundry et sorti en 2020, mais à noter que le jeu original remonte quant à lui à plus de 20 ans. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une des nombreux épisodes de la célèbre franchise proposant de construire son propre parc d'attractions. En sachant que l’édition proposée par la plateforme d'Epic comprend deux packs d’extension, pour ainsi proposer encore plus de contenus et d'options pour créer un parc à son goût.

Voidwrought vous offre une dose gratuite d'horreur cosmique

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store jusqu'au 2 juillet 2026 à 17h, puisqu'il est alors cette fois question de Voidwrought, développé par Powersnake, édité par Kwalee et sorti en 2024. On passe en effet cette fois à un jeu d'action-plateforme en 2D, dans la peau du Simulacre, dont l’objectif est de collecter le sang des dieux auprès des monstruosités qui en détiennent. À l’aide de reliques et autres âmes puissantes, le personnage va monter en puissance et progresser dans des tableaux dessinés à la main aussi superbes que malaisants et participer à des combats à la fois épiques et intimidants.

En attendant les prochains jeux gratuits

Vous avez pour rappel jusqu'au 2 juillet 2026 à 16h59 pour récupérer les deux jeux gratuits actuellement en lice sur l'Epic Games Store. À 17 heures, la boutique procèdera à son habituelle rotation hebdomadaire, pour proposer ensuite les deux titres suivants :

I Have No Mouth, And I Must Scream : un jeu d'aventure/puzzle point'n click doublé d'un thriller technologique

River City Girls 2 : un beat'em all 2D délicieusement rétro mâtiné de RPG dans un style anime qui dépote

Source : EGS