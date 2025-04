Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer le jeu gratuit et les cadeaux offerts cette semaine sur l'Epic Games Store, faites vite avant la prochaine rotation.

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store va procéder à sa rotation des offres de jeux gratuits et autres cadeaux ce jeudi, le 1er mai, à 17 heures. Avant de changer le programme pour le premier jour férié du mois chez nous, vous avez donc encore l'occasion de profiter des offres actuellement disponibles, si ce n'est pas déjà fait. Une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Un nouveau jeu gratuit d'Amanita Design offert sur l'Epic Games Store

Après avoir offert Botanicula d'Amanita Design (à qui on doit aussi le très bon Machinarium) la semaine d'avant, l'Epic Games Store en appelle encore aux services du talentueux studio pour offrir le seul jeu gratuit proposé jusqu'au 1er mai. Il s'agit donc cette fois de Chuchel, un jeu d'aventures comique et coloré comme le studio sait bien le faire. Comme son nom l'indique, nous incarnons le héros poilu Chuchel, en compagnie de son rival Kekel, dans une quête emplie de défis et d'énigmes.

Très bien noté sur des plateformes concurrentes comme Steam, le titre offert pendant encore quelques jours sur l'Epic Games Store se démarque notamment par son ambiance détendue et humoristique bon enfant. Comme pour Botanicula, Chuchel peut également compter sur le groupe DVA pour nous régaler les oreilles avec une bande-son tout aussi déjantée.

Un pack de bienvenue à récupérer pour Albion Online

Outre Chuchel qui fait office du jeu gratuit de la semaine, l'Epic Games Store se fend également de cadeaux pour le MMO Albion Online. Celui-ci prend plus précisément la forme d'un pack de bienvenue, qui implique donc de jouer au titre multijoueur de Sandbox Interactive sur la même plateforme. Ce pack comprend les éléments suivants :

Pack cosmétique de Chevalier Aventurier

Apparence de monture de Brumebison

3 jours de Premium

250 Points d'Apprentissage

350 Jetons de Communauté

10 Potions Régénératrices de Focalisation de l'Adepte

10 Tome de Perspicacité de l'Adepte (d'une valeur totale de 100 000 de Renommée)

Comme toujours, on sait aussi déjà quelle sera la suite du programme pour les jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store à partir de ce jeudi 1er mai à 17 heures. Il est en l'occurrence question de Super Space Club, un shoot'em up arcade à la direction artistique minimaliste, qui vous chargera de défendre la galaxie via différents pilotes aux capacités uniques.

© Sandbox Interactive

Source : Epic Games