Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer les deux excellents jeux gratuits offerts actuellement par l'Epic Games Store, ne les manquez pas.

Tandis que l'été a officiellement lancé les hostilités de façon accablante, l'Epic Games Store tente de nous amadouer à rester à l'intérieur avec ses deux excellents jeux gratuits en lice jusqu'au 25 juin 2026. La boutique propose par ailleurs deux titres très appréciés qui sortent des sentiers battus. Voici donc une petite piqûre de rappel si vous n'avez pas encore eu le temps de les rajouter sans bourse délier à votre ludothèque Epic.

Un jet d'initiative à ne pas manquer sur l'Epic Games Store pour Citizen Sleeper

Le premier jeu gratuit que propose encore l'Epic Games Store jusqu'au 25 juin 2026 est justement un nom qui a fait beaucoup de bruit sur la scène indépendante : Citizen Sleeper, développé par Jump Over the Age, édité par Fellow Traveler et sorti en 2022. Il s'agit en effet d'un habile mélange entre RPG narratif et jeu de gestion où l'on incarne un fugitif tâchant de s'en sortir sur une station aux confins de l'espace. Une aventure s'inspirant des jeux de rôle papier qui fait la part belle aux choix moraux cornéliens et aux jets de dés, le tout avec une très belle direction mélangeant cyberpunk et hard-SF.

Prolongement cyberpunk et gratuit de la Fête de la Musique avec Robobeat

Changement radical de perspective qui est par ailleurs plutôt à propos après la Fête de la Musique de ce 21 juin avec le second jeu gratuit que propose cette semaine l'Epic Games Store avec Robobeat: Shoot to the Rhythm, développé par Inzanity (à qui l'on doit déjà BPM, un jeu très similaire), édité par Kwalee et sorti en 2024. Il s'agit en effet cette fois d'un fast-FPS où l'on incarne un chasseur de primes maîtrisant de nombreuses armes et jouissant d'une grande agilité, mais aussi d'un sens aigu du rythme. C'est d'ailleurs là tout le sel du jeu, car il faudra éliminer des armées de robot et la cible de sa prime en tirant sur le rythme de musiques qui collent de belle manière à l'ambiance cyberpunk du titre.

En attendant les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Ces deux jeux gratuits que propose l'Epic Games Store sont donc disponibles jusqu'au 25 juin 2026 à 16h59. Dès 17 heures, la plateforme procédera à son habituelle rotation de ces titres, et proposera alors en échange les deux offres suivantes :

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition : jeu de construction de parc d'attraction

: jeu de construction de parc d'attraction Voidwrought : jeu d'action plateforme en 2D

Source : EGS