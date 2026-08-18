Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer les deux très bons et appréciés jeux gratuits actuellement en lice sur la plateforme Epic Games Store.

Comme toujours, l'Epic Games Store va bientôt se séparer des jeux gratuits de la semaine précédente qu'étaient Beacon Pines et We Were Here Together pour laisser la place à une nouvelle offre dans sa section correspondante. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer le seul titre actuellement disponibles, qui est Caravan SandWitch, une petite pépite dans sa catégorie et qui ont su conquérir leur public.

Un jeu gratuit d'excellente facture encore disponible sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store met donc encore à votre disposition jusqu'au 20 août 2026 à 16h59 un jeu gratuit qui a connu un joli succès critique et qui a su séduire les joueurs qu'il cible. En l'occurrence, la plateforme d'Epic vous propose encore pendant quelques jours :

Caravan SandWitch : jeu indépendant d'aventure et relaxant à bord d'un van.

Caravan SandWitch vous emmène encore en voyage gratuitement sur l'Epic Games Store

Le seul jeu gratuit offert par l'Epic Games Store et encore disponible jusqu'au 20 août 2026 est donc Caravan SandWitch, développé par Studio Plane Toast, édité par Dear Villagers et sorti en 2024. Ce titre indépendant français a fait forte impression avec son esthétique finement dessinée. Le jeu nous plonge ainsi dans la peau de Sauge, une jeune héroïne qui revient sur sa planète natale pour sauver sa sœur. Ladite planète présente toutefois un environnement qui flirte avec le postapo, qu'elle devra explorer à bord de son van pour en percer chaque mystère. Malgré un décor pas forcément accueillant, le titre propose une aventure relaxante dépourvue de combat, ni défi pouvant occasionner la mort de notre héroïne. Caravan SandWitch est en effet un jeu qui préfère nous pousser à la contemplation, l'exploration et la résolution de puzzles.

Pour récupérer les jeux gratuits sur la boutique d'Epic, les seuls prérequis nécessaires sont d'avoir un compte sur la plateforme et activer l'authentification à deux facteurs. Après cela, la marche à suivre est très simple :

Lancez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

Connectez-vous à votre compte.

Allez dans la section « Jeux gratuits » depuis la page d'accueil.

Continuez sur la fiche de chaque jeu gratuit de la semaine

Cliquez sur « Obtenir »

Confirmez l'action lorsque la fenêtre dédiée affichant 0,00 € apparaît. À noter que si votre ordinateur n'est pas compatible, notamment si vous avez un Mac, vous devrez d'abord valider l'intention d'ajouter le jeu à votre ludothèque.

Quelles sont les prochaines offres gratuites de la plateforme d'Epic ?

Vous avez donc jusqu'au 20 août à 16h59 pour récupérer Caravan SandWitch gratuitement sur l'Epic Games Store. À partir de 17 heures ce jour-là, la plateforme va procéder à son habituelle rotation hebdomadaire, pour proposer les offres suivantes :

Cardpocalypse : un RPG où l'on incarne un jeune garçon fan de jeux de cartes

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Source : EGS