Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les jeux gratuits actuellement en lice sur l'Epic Games Store, des titres très appréciés dans leur catégorie.

Comme toujours, l'Epic Games Store va bientôt se séparer des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer les deux titres actuellement disponibles, que sont Nova Lands et Tattoo Tycoon, des titres assez différents dans leur catégorie et qui ont su conquérir leur public.

Les deux jeux gratuits encore disponibles sur l'Epic Games Store jusqu'au 16 juillet 2026 à 17 heures

L'Epic Games Store met donc encore à votre disposition jusqu'au 16 juillet 2026 à 17 heures deux jeux gratuits pas très connus, mais qui ont malgré tout réussi à séduire la niche de joueurs à laquelle elle s'adresse. En l'occurrence, la plateforme d'Epic vous propose encore pendant quelques jours :

Nova Lands : un jeu mélangeant construction d'usine, exploration et gestion d'une île

: un jeu mélangeant construction d'usine, exploration et gestion d'une île Tattoo Tycoon : un jeu qui vous propose de gérer votre propre salon de tatouage

Nova Lands encore disponible gratuitement sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit qu'offre Epic Games Store cette semaine est donc Nova Lands, développé par Behemutt, édité par HypeTrain Digital LTD et sorti en 2023. Il s'agit ainsi dans son plus simple appareil d'un mélange entre construction d'usine, d'exploration et de gestion d'une île. Voyez-y donc quelque part un mélange entre Satisfactory et Animal Crossing, le tout avec une direction artistique pixel art colorée et chatoyante, mais qui ne dénature pas un gameplay complexe pour les férus du genre. Ce jeu offert par Epic a en tout cas su conquérir son public avec de nombreux avis très positifs.

Tattoo Tycoon à ajouter gratuitement à sa bibliothèque Epic

On reste dans le thème du jeu de gestion avec le second titre gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store avec Tattoo Tycoon, développé par Crazy Bunch, édité par HandyGames et sorti en 2025. Comme son nom l'indique, ce jeu vous propose donc de gérer un salon de tatouages, en commençant par créer votre avatar, puis le local en lui-même afin de le décorer selon votre style, puis d'y inviter des clients à marquer leur peau avec vos propres dessins. Une simulation plutôt complète du métier de tatoueur, sans frais de société ni de location du local grâce à ce titre offert par la plateforme d'Epic.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store à venir le 16 juillet 2026 dès 17 heures

Comme à l'accoutumée, ces deux offres de jeux gratuits de l'Epic Games Store sont donc disponibles jusqu'au 16 juillet 2026 à 16h59. Une fois arrivé à 17h à cette date, il sera à nouveau temps de procéder à la rotation des offres gratuites de la plateforme, avec les titres suivants :

Echo Generation Midnight Edition : un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel

: un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel Luto : une expérience d'horreur psychologique en vue à la première personne

Source : EGS