400 jeux gratuits et huit calendriers de l’Avent plus tard, l’Epic Games Store semble prêt à continuer sa distribution de cadeaux contre vents et marées. Si l’entreprise freine sa croissance en même temps que la fréquentation de Fortnite ralentit, au point de se séparer de 1000 employés sans sommation, les jeux gratuits Epic Games Store perdureront. Chaque semaine, l’éditeur américain offre donc à l’ensemble de ses utilisateurs un ou plusieurs titres aux calibres et à la qualité variés. Des productions qui, une fois ajoutées à votre bibliothèque, sont conservées à vie, à la seule condition de les réclamer dans les temps. Comme toutes les semaines, c’est donc l’heure de votre piqûre de rappel. Dernière chance pour récupérer les deux derniers jeux gratuits Epic Games Store.

Prop Sumo, le party game du quotidien

La semaine dernière, l’EGS mettait donc à l’honneur une production indépendante fraîchement sortie. Prop Sumo, comme son nom le laisse entendre, est un jeu de combats en arènes loufoques dans lequel vous incarnez des objets du quotidien. Entre un arsenal de coups, des plus classiques avouons-le, des items de soutien qui peuvent changer l’issue d’un match entre de bonnes mains et un tableau des scores dans lequel les plus acharnés souhaiteront apparaître, ce jeu gratuit Epic Games Store a tout du petit titre que vous lancez avec des potes une soirée, par simple curiosité. Après tout, tant que vous le récupérez avant le 16 avril 2026 à 17h00, ça ne vous coûtera rien de l’essayer, littéralement.

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TOMAK: Save the Earth Regeneration encore gratuit avec l'Epic Games Store

On s’attendait à ce qu’il y ait deux jeux gratuits Epic Games Store, mais pas qu’un de la semaine précédente voit sa disponibilité prolongée. Pour la seconde semaine consécutive, TOMAK: Save the Earth Regeneration peut être récupéré et conservé, et ce avant le 16 avril à 17h00. Remake d’un OVNI de l’ère de la PS2, le titre revisite le Tamagotchi en remplaçant le monstre digital par la tête d’une déesse de l’amour, plantée dans un pot de fleur. Ça ne s'invente pas. Le but de ce jeu gratuit Epic Games Store sera alors de s’en occuper en veillant à sa santé, son alimentation et son bien-être jusqu'à ce qu’elle retrouve son corps, et accessoirement sa foi en l’humanité.

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Quel est le prochain jeu gratuit Epic Games Store ?

Ces deux cadeaux pourront ainsi être réclamés pendant encore quelques jours, avant qu’ils ne cèdent leur place aux prochains jeux gratuits Epic Games Store. Pour l’instant, seule une production est confirmée : The Stone of Madness. Un RPG tactique mâtiné d'infiltration sorti dans la plus grande discrétion en janvier 2025 qui se déroule dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. L’histoire suit cinq prisonniers aux compétences et aux ressources variées, qui s’allient pour découvrir les mystères de ce lieu afin de s’en échapper. Il sera à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store du 16 au 23 avril 2026 à 17h00.