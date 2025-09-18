Une belle semaine vous attend encore sur l'Epic Games Store. Les nouveaux jeux gratuits débarquent pour des aventures qui valent le détour. Récupérez-les vite pour les garder à vie.

Il y a du nouveau du côté de l'Epic Games Store ! La boutique en ligne réserve encore des cadeaux dignes d'intérêt pour les joueuses et joueurs PC. Après le trio Ghostrunner 2, Monument Valley 2 et The Battle of Polytopia, ce sont deux pépites qui s'avancent en ce 18 septembre. Dès 17 heures, ajoutez-les à votre bibliothèque. Et, surtout, ne tardez pas, car ils laisseront la place à d'autres productions jeudi prochain.

Project Winter est offert jusqu'au 25 septembre

Les titres multijoueurs ont la cote sur l'Epic Games Store. Plusieurs jeux gratuits à tester à plusieurs, vous ont été offerts ces dernières semaines sur la boutique, à l'instar de Make Way ou Totally Reliable Service. C'est de nouveau le cas aujourd'hui avec Project Winter. Cette création indé signée Other Ocean va mettre vos amitiés à rude épreuve !

Les jeux de tromperie sociale sont décidément en vogue ! À la manière d'Among Us, Project Winter vous invite à collaborer, mais aussi à trahir vos amis dans des parties jusqu'à 8 joueurs. La communication est primordiale pour survivre dans un climat hivernale sans pitié. Mais les traitres sont partout... Redoublez de vigilance pour vous en sortir dans ce jeu gratuit Epic Games Store.

Samorost 2, un jeu gratuit Epic Games Store à ne pas louper

L'Epic Games Store remet à l'honneur les équipes d'Amanita Design cette semaine. Après Machinarium, c'est au tour de Samorost 2 d'être offert par la plateforme aujourd'hui. Et, là encore, l'ingéniosité visuelle du studio resplendit sur PC. Avec son esthétique digne d'un collage photographique surréaliste, il va vous en mettre plein la vue.

Embarquez pour une aventure farfelue et dépaysante. Dans ce jeu d'aventure, vous incarnez un gnome de l'espace qui est prêt à tout pour sauver son chien, mystérieusement enlevé par des extraterrestres facétieux. Préparez-vous à des rencontres étranges et des péripéties inoubliables avec le nouveau jeu gratuit Epic Games Store.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Les deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025, à 17 heures tapantes. Vous aurez ensuite jusqu'au 25 septembre, 16h59 dernier délai, pour les ajouter à votre bibliothèque, car, jeudi prochain, la boutique vous fera cadeau de nouveaux titres dont l'identité sera révélée ce soir.