Deux vrais cadeaux. Cette semaine encore, l'Epic Games Store régale les joueuses et joueurs PC. Après Fear the Spotlight que vous pouvez récupérer jusqu'à 16h59 ce soir, la boutique vous permettra d'ajouter un nouveau duo de jeux gratuits qui ont tout pour vous plaire en cette fin du mois d'octobre. Amateurs d'horreur, c'est une sélection “frissons garantis” qui vous attend. Soyez au rendez-vous pour récupérer les deux titres à temps. Vous avez jusqu'au 6 novembre, 16h59 au plus tard, pour le faire.

Bendy and the Ink Machine, un jeu gratuit épisodique

Sorti en 2017, Bendy and the Ink Machine est le premier volet de ce qui est en passe de devenir une franchise transmédia puisqu'une adaptation est en projet pour le cinéma. L'Epic Games Store vous permet donc de découvrir ce titre à l'ambiance si particulière avant que le grand public n'en prenne connaissance. Comme ça, vous pourrez prendre vous amis non-joueurs de cours en leur partageant votre expérience.

Avant de vous lancer, sachez d'abord que Bendy and the Ink Machine est un jeu d'horreur épisodique en vue FPS qui se découpe en 5 parties. De ce fait, le rythme a été pensé pour que chaque fin de chapitre soit un temps fort, plein de tension, qui donne envie de découvrir la suite. S'il a su séduire le public à l'origine, c'est notamment grâce à son esthétique inspirée des cartoon des années 1940. Vous y incarnez justement un animateur à la retraite devant affronter ses propres créations qui ont pris vie à cause d'une machine mystérieuse. Voilà un jeu gratuit Epic Games Store parfait pour votre soirée d'Halloween.

Into the Pit, un jeu gratuit Five Nights at Freddy's dans l'Epic Games Store

Toujours pour rester dans l'ambiance, le second jeu gratuit Epic Games Store est issu d'une licence iconique en matière d'horreur : Five Nights at Freddy's Into the Pit. Comparé aux autres FNaF, celui-ci offre une nouvelle approche de l'univers. Mega Cat Studios délaisse ici la vue à la première personne et la 3D pour un jeu à la troisième personne et en pixel art qui plus est. Une audace qui aura valu un 87 / 100 de la critique sur Metacritic et un 7,9 / 10 du public.

FNaF Into the Pit explore la licence en adaptant le volume 1 des comics Fazbear Frights. Une véritable aventure vous attend. Parviendrez-vous à survivre pendant 5 nuits à travers plusieurs époques ? Surtout, réussirez-vous à sauver le père d'Oswald et les enfants ? Car c'est le défi qui vous attend dans ce jeu gratuit Epic Games Store à récupérer du 30 octobre au 6 novembre.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Chaque jeudi, l'Epic Games Store fait le roulement dans ses jeux gratuits. C'est pourquoi Bendy et Five Nights at Freddy's succèdent aujourd'hui à Fear the Spotlight. Mais, la semaine prochaine, ces derniers cèderont leur place à un ou plusieurs nouveaux jeux gratuits. Leur identité seront révélées ce soir à 17 heures. Comptez sur nous pour vous les partager immédiatement.